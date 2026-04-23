Guatemala define cómo se aplicará el subsidio a combustibles y su impacto en el consumidor

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Guatemala–El Gobierno de Guatemala detalló el mecanismo de funcionamiento del subsidio temporal a los combustibles, una medida orientada a contener el impacto del alza internacional de precios y aliviar el gasto de los hogares.

De acuerdo con la información oficial, el apoyo económico se traduce en una reducción de ocho quetzales por galón de diésel y cinco quetzales por galón en gasolinas regular y superior, con el objetivo de que el beneficio llegue directamente al consumidor final.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorga el apoyo a importadores de combustibles que estén debidamente registrados ante la Dirección General de Hidrocarburos. Para ello, se realiza una verificación previa con datos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y documentación que respalde la reducción efectiva en los precios dentro de la cadena de comercialización.

Traslado del beneficio al consumidor

Las autoridades establecen que la rebaja debe aplicarse desde el primer punto de venta de los importadores y mantenerse a lo largo de toda la cadena hasta llegar al usuario final. Además, el descuento deberá reflejarse de forma explícita en las facturas.

El cumplimiento de estas disposiciones será supervisado mediante operativos interinstitucionales en el marco del Plan Centinela, con participación de entidades de protección al consumidor, el MEM y la SAT.

Como parte del mecanismo, el MEM publicará de forma periódica precios de referencia nacionales, calculados con base en el comportamiento internacional del mercado, así como en costos de importación, transporte, almacenamiento y márgenes de comercialización.

El esquema también contempla controles y sanciones para quienes incumplan con la correcta aplicación del subsidio, con el fin de garantizar transparencia en el mercado.

El subsidio forma parte de una estrategia temporal del Gobierno guatemalteco para mitigar el impacto económico en la población ante el encarecimiento de los combustibles, procurando que la reducción se refleje directamente en el precio pagado por los consumidores.

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