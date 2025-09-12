Mercado inmobiliario de California pierde $106 mil millones; familias hispanas desplazadas a nuevas áreas

El mercado inmobiliario de EE.UU. alcanza un récord de $55.1 billones

California pierde $106 mil millones en valor de vivienda, pero aún así acumula $3.4 billones desde 2020

El mercado de California cayó $106 mil millones en el último año, aunque aún mantiene un aumento de $3.4 billones desde 2020.

El alto costo de la vivienda y de los seguros está expulsando a familias hispanas de los centros urbanos tradicionales hacia mercados más pequeños e interiores.

Estos desplazamientos reflejan un cambio profundo en el mapa de oportunidades de vivienda en el estado.

Las viviendas en Estados Unidos ahora valen un récord de $55.1 billones, un salto de $20 billones desde el inicio de la pandemia, según un nuevo análisis de Zillow®. Sin embargo, el crecimiento se ha desacelerado en el último año debido a los altos costos que enfriaron la demanda de los compradores, con un modesto aumento de $862 mil millones en el mercado de la vivienda.

Para la mayoría de los hogares, una vivienda es su mayor activo financiero, lo que significa que incluso cambios modestos en su valor pueden repercutir en los presupuestos familiares y en la economía en general. Los cambios de este año muestran cómo la geografía de las ganancias de valor de vivienda se está alejando de las ciudades en auge durante la pandemia, así como el papel que desempeña la nueva construcción en la formación de riqueza inmobiliaria a largo plazo.

«Incluso cuando los compradores enfrentaron costos crecientes, la riqueza inmobiliaria en EE.UU. siguió en ascenso«, dijo Orphe Divounguy, economista senior de Zillow. «La nueva construcción abrió la puerta a muchos compradores primerizos, creando billones de dólares en riqueza que no existían hace cinco años. Las ganancias en el valor de la vivienda son una ventaja para los propietarios de largo plazo, pero también resaltan cómo los déficits de vivienda que dispararon los precios dejaron atrás a muchos compradores potenciales. En resumen: necesitamos más viviendas para resolver nuestra crisis crónica de asequibilidad».

Las ganancias inmobiliarias se trasladan al norte mientras el Sun Belt pierde fuerza

El mercado de vivienda está cambiando. Los «boomtowns» de la pandemia en el Sur y el Oeste montañoso se están enfriando, cediendo el paso a estados del noreste y medio oeste. Un factor probable es que la ventaja de asequibilidad del Sun Belt se ha erosionado por el aumento masivo en el valor de las viviendas y los crecientes costos de los seguros.

Desde principios de 2020, las mayores ganancias totales de valor se han dado en California ($3.4 billones), Florida ($1.6 billones), Nueva York ($1.5 billones) y Texas ($1.2 billones). Pero tres de esos cuatro estados perdieron terreno en el último año. El mercado de la vivienda en Florida cayó $109 mil millones, y el de California $106 mil millones.

Nueva York, en cambio, fue parte del renacimiento del noreste, ganando $216 mil millones en el último año. Ese es el mayor incremento de cualquier estado y representa una cuarta parte del crecimiento nacional. Su vecino Nueva Jersey no se quedó atrás, con un aumento de $101 mil millones, seguido por Illinois ($89 mil millones) y Pensilvania ($73 mil millones).

El papel de la nueva construcción

La nueva construcción ha añadido $2.5 billones en valor de vivienda desde principios de 2020 — alrededor del 12.5% de la ganancia total de la nación. No solo ha creado espacio para la formación de nuevos hogares, sino que también representa una enorme cantidad de potencial de creación de riqueza.

Utah (23%), Texas (22%), Idaho (22%) y Florida (20%) vieron la mayor proporción de sus ganancias de mercado inmobiliario provenir de nueva construcción durante este período. Estos son estados que experimentaron una gran demanda durante la pandemia de hogares que buscaban más espacio y relativa asequibilidad.

Construir más viviendas es la clave para desbloquear la asequibilidad. Estados del Sun Belt como Texas y Florida han sido los más prolíferos en construcción de vivienda en los últimos años, y recientemente han visto mejores en la asequibilidad y mercados más favorables a los compradores como resultado. Estas viviendas adicionales ayudaron a que el mercado se reequilibrara más rápido y facilitaron que los compradores encontrarían oportunidades.

El club del billón de dólares

Hay nueva áreas metropolitanas con mercados internos que valen más de $1 billón, y en conjunto, concentran casi un tercio de la riqueza inmobiliaria de la nación (31,9%). Son Nueva York ($4,6 mil millones), Los Ángeles ($3,9 mil millones), San Francisco ($1,9 mil millones), Boston ($1,3 mil millones), Washington, DC. ($1,3 millones), Miami ($1,2 millones), Chicago ($1,2 millones), Seattle ($1,1 millones) y San Diego ($1 billón).

Sin embargo, los resultados del último año siguen que su dominio podría estar debilitándose. Excluyendo a Nueva York, que ganó el alcalde valor de cualquier área metropolitana por un amplio margen ($260 mil millones), los otros nuevos mercados del “club del billón” en conjunto perdieron $18 millones de millones. Esto sugiere que más de las recientes ganancias en la riqueza inmobiliaria provienen de mercados más pequeños, mientras el trabajo remoto y los desafíos de asequibilidad continúa remodelando dónde viven los estadounidenses.

Las 10 áreas metropolitanas más valiosas Área metropolitana Valor total de mercado (miles de millones) Crecimiento del valor total de mercado,Julio 2024–Junio 2025 (Miles de millones)

Nueva York, NY $4.624 $260 Los Angeles, CA $3.864 -$15 San Francisco, CA $1.850 -$52 Boston, MA $1.322 -$3 Washington DC $1.296 $24 Miami, Florida $1.233 -$25 Chicago, IL $1.219 $62 Seattle, WA $1.113 $13 San Diego, CA $1.031 -$22 San José, California $995 -$10

Estado Mercado totalValor (Miles de millones)

Participación de los nacionalesValor total

Valor total de mercadoCrecimiento, febrero de 2020–Junio de 2025 (Miles de millones)



Valor total de mercadoCrecimiento, julio de 2024–Junio de 2025 (Miles de millones)



Estados Unidos $55.103 100 % $20.048 $862 California $10.813 19,6 % $3.400 -$106 Nueva York $4.296 7,8 % $1.466 $216 Florida $3.715 6,7 % $1.605 -$109 Texas $3.323 6,0 % $1.241 -$32 New Jersey $1.981 3,6 % $819 $101 Massachusetts $1.856 3,4 % $652 $46 Washington $1.799 3,3 % $599 $27 Pensilvania $1.693 3,1 % $610 $73 Illinois $1.525 2,8 % $544 $89 Carolina del Norte $1.518 2,8 % $673 $21 Virginia $1.503 2,7 % $523 $46 Georgia $1.358 2,5 % $560 -$1 Colorado $1.333 2,4 % $464 $7 Arizona $1.246 2,3 % $504 -$1 Ohio $1.228 2,2 % $465 $49 Michigan $1.179 2,1 % $429 $48 Maryland $1.016 1,8 % $344 $29 Tennesse $957 1,7 % $423 $5 Wisconsin $821 1,5 % $305 $39 Minnesota $797 1,4 % $238 $26 Oregón $777 1,4 % $228 $3 Carolina del Sur $734 1,3 % $331 $13 Connecticut $708 1,3 % $296 $43 Indiana $705 1,3 % $260 $17 Misuri $700 1,3 % $258 $20 Utah $657 1,2 % $276 $26 Nevada $528 1,0 % $205 $13 Alabama $509 0,9 % $201 $6 Hawai $470 0,9 % $157 -$1 Kentucky $446 0,8 % $163 $20 Luisiana $430 0,8 % $102 $7 Idaho $392 0,7 % $175 $10 Oklahoma $337 0,6 % $123 $5 Iowa $323 0,6 % $ 109 $9 Maine $322 0,6 % $142 $5 Kansas $299 0,5 % $ 108 $7 nuevo hampshire $299 0,5 % $128 $11 Arkansas $278 0,5 % $117 $8 Nuevo Mexico $275 0,5 % $101 $9 Montana $244 0,4 % $105 $0,2 Rhode Island $234 0,4 % $101 $11 Misisipí $227 0,4 % $74 $5 Nebraska $220 0,4 %

