México extradita a 26 narcos a EE.UU. incluidos líderes del Cártel de Sinaloa

México/EEUU–Las autoridades mexicanas han extraditado a Estados Unidos a 26 reclusos acusados de cometer delitos graves, entre ellos líderes de cárteles de la droga como el de Sinaloa, designado por Washington como organización terrorista.

El anuncio fue realizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que detalló que los acusados enfrentarán cargos por narcotráfico, secuestro, toma de rehenes, uso ilegal de armas de fuego, tráfico de personas, lavado de dinero y asesinato de un agente del sheriff.

De acuerdo con el comunicado, entre los extraditados hay líderes y operadores de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Noreste —anteriormente conocidos como Los Zetas—. Las autoridades estadounidenses afirman que estas estructuras criminales importaron grandes cantidades de cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína hacia su territorio.

El Departamento de Justicia precisó que estos grupos están clasificados como organizaciones terroristas extranjeras y “terroristas globales especialmente designados” por su capacidad operativa y alcance internacional.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, calificó la entrega de los reclusos como un ejemplo de la cooperación bilateral y de los esfuerzos de la administración de Donald Trump para debilitar a las redes criminales transnacionales.

Bondi agradeció al gobierno de México por la coordinación en el proceso, al señalar que los 26 detenidos “han contribuido a llevar violencia y drogas a Estados Unidos” y que su enjuiciamiento busca frenar el impacto de estas organizaciones en las comunidades estadounidenses.

