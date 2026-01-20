México ofrece apoyo a Guatemala tras ataques contra la Policía Nacional Civil

Día a Día News

México–La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este lunes su disposición a colaborar con Guatemala tras la ola de ataques armados contra la Policía Nacional Civil que provocaron la muerte de al menos siete agentes y llevaron al Gobierno de Bernardo Arévalo a declarar estado de sitio por 30 días.

Durante su conferencia matutina desde el Palacio Nacional, en Ciudad de México, Sheinbaum manifestó su intención de comunicarse con el mandatario guatemalteco para ofrecer respaldo en materia de seguridad, subrayando que cualquier cooperación se realizaría con pleno respeto a la soberanía guatemalteca.

“Vamos a buscar al presidente Arévalo para saber si requiere algún apoyo, evidentemente con respeto a su soberanía”, declaró la presidenta mexicana.

El estado de sitio decretado por Arévalo busca reforzar las acciones del Estado contra estructuras criminales responsables de los recientes ataques y garantizar la seguridad ciudadana en distintas regiones del país.

Sheinbaum precisó que México no ha reforzado la seguridad en su frontera sur pese a la situación en Guatemala y anunció que su Gobierno también brindará asistencia a Chile, que enfrenta una emergencia nacional por los incendios forestales que afectan a varias de sus regiones.

Los hechos ocurridos en Guatemala han generado preocupación regional, tanto México como Guatemala mantienen un canal de comunicación abierto para coordinar esfuerzos ante los desafíos comunes en materia de seguridad y cooperación fronteriza.

