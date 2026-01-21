Trump afirma que el fin de la guerra en Ucrania está “razonablemente cerca”

Día a Día News

EEUU–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el conflicto entre Rusia y Ucrania podría acercarse a su final, al considerar que ambos gobiernos están en condiciones de alcanzar un acuerdo de paz.

Durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, Trump aseguró que las negociaciones “están en un punto donde Zelenski y Putin pueden juntarse y cerrar un acuerdo”. Añadió que su administración trabaja activamente para facilitar ese acercamiento y expresó confianza en que el desenlace “está razonablemente cerca”.

El mandatario reconoció, sin embargo, que el proceso enfrenta grandes obstáculos. “Hay un odio tremendo entre ellos, y eso hace muy difícil cualquier pacto”, señaló. Según explicó, en algunos momentos el equipo estadounidense logra acuerdos con Moscú que Kiev no acepta, y en otros ocurre lo contrario. “Es un equilibrio muy difícil”, reconoció.

Trump adelantó que prevé reunirse con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en Davos, con el objetivo de avanzar hacia una salida negociada del conflicto. Zelenski no había confirmado su participación en el foro, condicionado a que existan avances en materia de seguridad para Ucrania.

Desde el complejo alpino, el presidente estadounidense calificó la guerra como una “carnicería de enorme magnitud”, destacando que se ha transformado en una “guerra de drones” que provoca “miles de muertes cada semana”. “Es horrible lo que está pasando”, concluyó.

