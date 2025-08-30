Sáb. Ago 30th, 2025

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

El Salvador

Mil días sin homicidios: Bukele pide mirar atrás y reflexionar

Ago 30, 2025 #El Salvador, #Mil días sin homicidios, #Nayib Bukele, #Reflexión, #Seguridad
AME2421. CIUDAD ARCE (EL SALVADOR), 16/07/2024.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla en la inauguración del centro tecnológico de datos comercial, Data Trust, este martes en Ciudad Arce (El Salvador). Bukele inauguró el primer centro de datos comercial que pondrá a disposición de empresas públicas y privadas disponibilidad y seguridad en el manejo de sus datos y con el cual, según el mandatario, "se da un paso significativo hacia la modernización de la infraestructura tecnológica". EFE/Rodrigo Sura

Día a Día News

ElSalvador–El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó este 30 de agosto tras cumplirse 1,000 días sin homicidios desde el inicio de su administración, y aprovechó para invitar a la ciudadanía a mirar hacia atrás y analizar el recorrido del país.

En su cuenta de X, Bukele explicó que le recomendaron realizar una cadena nacional y dar un discurso formal, pero prefirió un mensaje más personal.

“1,000 días sin homicidios. Me recomendaron hacer un discurso, pero creo que lo mejor es reflexionar sobre lo que nuestro país ha vivido y sobre todas las fuerzas que intentaron impedir que llegáramos hasta aquí”, expresó el mandatario.

El mandatario enfatizó en la labor del Gabinete de Seguridad, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, quienes arriesgan sus vidas diariamente, y subrayó su fe como un factor importante en este logro: “¡Gracias, Dios! Sin tu voluntad, nada es posible”.

El logro ocurre en el marco del Régimen de Excepción, vigente desde marzo de 2022, que ha dejado 89,000 detenciones y mantiene suspendidos derechos constitucionales como el derecho de defensa, los plazos de detención y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.

Aunque la PNC reporta homicidios a diario, no hay un consolidado actualizado al público y el portal de estadísticas de la Fiscalía General permanece protegido por contraseña.

Además, datos de la organización Ormusa muestran que hasta inicios de agosto se registraron 14 feminicidios en lo que va del año, lo que evidencia que, pese a la reducción de homicidios, persisten otros desafíos en materia de violencia.

Con su mensaje, Bukele subraya que este hito no es solo una cifra, sino un momento para reflexionar sobre los cambios y las estrategias implementadas en el país.

Según el presidente, más allá de los discursos, la clave está en reconocer los esfuerzos de quienes trabajan en seguridad y en valorar la resiliencia de la nación frente a los obstáculos.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

El Salvador

El Salvador llega a los 1,000 días sin homicidios en la gestión de Bukele

Ago 30, 2025
El Salvador

Gobierno inicia entrega de puestos a vendedores en el mercado San Miguelito

Ago 30, 2025
El Salvador

El Salvador llega a 999 días sin homicidios bajo gestión de Bukele

Ago 29, 2025
error: Contenido protegido