MINED implementará reglamento para promover la cortesía escolar desde septiembre

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Educación (MINED), pondrá en marcha a partir del 1 de septiembre el nuevo “Reglamento para la Promoción de la Cortesía Escolar”, documento firmado por la ministra Karla Trigueros y establecido en el memorándum N.º 06-2025.

La normativa se aplicará en todos los centros educativos públicos y convierte en obligatoria la práctica de expresiones como “buenos días”, “gracias” y “por favor”. Según el reglamento, se busca fomentar el respeto, la convivencia y la responsabilidad personal a través de un sistema de méritos y deméritos.

El documento establece que cada omisión de saludo, de expresiones de cortesía o el uso de un tono grosero se considerará un demérito. Los registros deberán anotarse en el Libro de Convivencia Escolar o en una Tarjeta de Deméritos individual, bajo control de los docentes.

Sanciones por acumulación

El reglamento fija sanciones de acuerdo con la cantidad de deméritos acumulados:

3 deméritos: advertencia verbal y reflexión escrita.

6 deméritos: notificación a la familia y tarea correctiva.

10 deméritos: suspensión de privilegios escolares.

Más de 10 deméritos: reunión con la dirección y la familia con última advertencia.

15 deméritos: el estudiante no podrá ser promovido de grado.

Mecanismos de redención

El artículo 6 del reglamento contempla que los estudiantes podrán eliminar deméritos mediante tres acciones: mantener durante una semana una conducta ejemplar en saludos y cortesía, participar de manera voluntaria en labores de orden y limpieza o integrarse a campañas de valores en la institución.

Además de sanciones, el reglamento incorpora incentivos. Los alumnos que mantengan cero deméritos recibirán una “Mención Honorífica de Cortesía Escolar” y podrán ser distinguidos con diplomas.

La aplicación de esta normativa estará bajo supervisión de la Dirección Nacional de Convivencia Escolar. Según el MINED, se trata de un mecanismo correctivo y formativo, que se suma a otras medidas impulsadas durante la gestión de Trigueros, como la obligatoriedad de los lunes cívicos, el uso correcto del uniforme y las disposiciones sobre el corte de cabello.

Hoy envié el memorándum sobre el Reglamento para la Promoción de la Cortesía Escolar, que entrará en vigor el 1 de septiembre en todos los centros educativos públicos.



Con este reglamento fomentaremos valores esenciales como el respeto y la cortesía entre nuestros estudiantes,… pic.twitter.com/MXQ50gZpvu — Karla Trigueros (@KarlaETrigueros) August 24, 2025

Compartir esta nota