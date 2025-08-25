Onda tropical provocará lluvias y tormentas este lunes en El Salvador

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente informó que una onda tropical, acompañada de sistemas atmosféricos en niveles medios y altos, favorecerá la formación de lluvias y tormentas este lunes 25 de agosto en varias zonas del país.

En la madrugada se esperan precipitaciones en la franja costera y en sectores puntuales de occidente y oriente, mientras que en horas de la mañana no se prevén lluvias.

A partir del mediodía y durante la primera parte de la tarde, se registrarán chubascos en la cordillera volcánica y la zona montañosa, con mayor énfasis en el occidente y noroccidente. Posteriormente, hacia el final de la tarde, las lluvias se extenderán a la zona central y oriental, con incremento en su intensidad.

Durante la noche, las tormentas continuarán afectando el centro y occidente, además de formarse nuevos núcleos en el golfo de Fonseca que se desplazarán hacia la región oriental y costera.

El viento se mantendrá entre 9 y 18 km/h, con ráfagas de hasta 25 km/h en áreas altas, aunque durante las tormentas no se descartan ráfagas más fuertes que podrían alcanzar los 50 km/h.

Las temperaturas presentarán un ambiente muy cálido en el día y fresco en horas nocturnas y de madrugada. Las autoridades instaron a la población a tomar precauciones ante posibles anegamientos y caída de ramas, debido a las ráfagas asociadas a las tormentas.

