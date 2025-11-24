Doctor SV abre atención médica digital gratuita para mayores de 61 años

Día a Día News

ElSalvador–El Gobierno de El Salvador completó la última fase de expansión de la aplicación Doctor SV, que a partir de este lunes está disponible para personas de 61 años en adelante. Con esta habilitación, la plataforma ya cubre a toda la población adulta del país, desde los 18 años.

El presidente Nayib Bukele anunció la apertura de esta quinta etapa en su cuenta oficial de la red social X, resaltando que la aplicación ofrece servicios médicos gratuitos, que incluyen consultas con asistencia de Inteligencia Artificial, acceso a medicamentos, imágenes médicas, estudios de laboratorio, salud mental y nutrición.

Doctor SV funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, y utiliza la tecnología Gemini, un sistema de IA desarrollado por Google que ayuda a mejorar la precisión en diagnósticos y facilita la gestión médica mediante códigos QR para medicamentos y exámenes.

Desde su lanzamiento el 13 de noviembre, la aplicación ha ido ampliando progresivamente su cobertura, comenzando con adultos jóvenes entre 18 y 30 años, hasta alcanzar ahora a la tercera edad. Esta herramienta digital busca modernizar el sistema de salud pública, haciendo la atención médica más accesible y rápida para todos los salvadoreños.

Es importante destacar que Doctor SV no está diseñada para atender emergencias médicas. En caso de una situación crítica, los usuarios deben comunicarse con el Sistema de Emergencias Médicas al número 132 o acudir al centro de salud más cercano.

Con la finalización de esta etapa, El Salvador se posiciona como uno de los primeros países en la región en ofrecer un servicio integral de salud digital, gratuito y con cobertura nacional para toda su población adulta.

