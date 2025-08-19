Muere pareja de influencers canadienses al caer por un acantilado

Día a Día News

El mundo de las redes sociales está de luto tras la muerte de Stacey Tourout y Matthew Yeomans, una pareja de influencers canadienses de 31 años, quienes fallecieron en un accidente durante un viaje en la Columbia Británica, Canadá. El vehículo en el que se transportaban cayó por un acantilado, lo que provocó la muerte inmediata de Matthew y heridas fatales a Stacey, quien falleció poco después en un hospital cercano.

Stacey y Matthew eran conocidos en plataformas como YouTube e Instagram por su canal Toyota World Runners, donde compartían su estilo de vida nómada y sus viajes de aventura. Sus contenidos mostraban expediciones por América, Asia y África, con un Toyota Sunrader modificado para recorrer distintos terrenos. La pareja contaba con más de 200,000 seguidores, quienes siguieron de cerca sus viajes y proyectos.

El accidente ocurrió el 7 de agosto de 2025, en las cercanías de Trout Lake, una zona remota de Columbia Británica. Según los informes de rescate, el vehículo perdió el control y cayó aproximadamente 200 metros por una pendiente escarpada. Equipos de Kaslo Search and Rescue lograron llegar al lugar tras varias horas debido a la dificultad del terreno, intentando rescatar a Stacey con vida, aunque no sobrevivió a sus heridas.

Familiares y amigos expresaron su consternación ante la tragedia. La madre de Stacey, Colleen Tourout, calificó la situación como “un devastador final para una historia de amor tan increíble”, mientras que seguidores y colegas de la pareja compartieron mensajes de condolencia y homenajes a su pasión por los viajes y la aventura.

Este incidente resalta los riesgos asociados con las actividades de aventura en entornos remotos. Autoridades locales instan a quienes realizan expediciones similares a tomar precauciones, planificar rutas seguras y mantener comunicación constante con servicios de emergencia para minimizar los riesgos.

Stacey Tourout y Matthew Yeomans dejan un legado en la comunidad de viajeros y creadores de contenido. Su historia de vida, documentada en redes sociales, continuará siendo un testimonio de su amor por la exploración y la aventura, así como de la influencia que tuvieron en sus seguidores alrededor del mundo.

