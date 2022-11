Nacimientos prematuros en los Estados Unidos aumentan

Escucha este artículo Escucha este artículo

March of Dimes, líder nacional en salud de la mamá y el bebé, publicó su Boletín de Calificaciones 2022, que revela que la tasa de nacimientos prematuros en los Estados Unidos aumentó al 10.5 % en 2021, un aumento significativo del 4 % en apenas un año y la tasa registrada más alta desde 2007. A pesar de la ligera reducción del año pasado, la tasa de nacimientos de bebés prematuros se ha incrementado de manera sostenida desde 2014, y esto ha hecho que el país se ubique en la categoría D+ en el Boletín de Calificaciones. Los datos también muestran desigualdades raciales persistentes en los indicadores de salud materno infantil, que se agravaron por la pandemia de la COVID-19, lo que convierte a los Estados Unidos en uno de los países desarrollados más peligrosos para dar a luz.

El informe indica que el número de nacimientos prematuros aumentó de 364,487 a 383,082 entre mujeres de todas las razas. Las mujeres afroamericanas y nativas americanas tienen 62 % más de probabilidades de tener un parto prematuro y sus bebés tienen el doble de probabilidades de morir que las mujeres blancas. En 2021, las tasas de nacimientos prematuros de madres afroamericanas aumentaron del 14.4 % al 14.7 % y del 11.6 % al 12.3 % para madres nativas americanas/nativas de Alaska. Además, si bien las mujeres asiáticas experimentaron una disminución del 3 % en los nacimientos, tuvieron el mayor aumento (8 %) en los nacimientos prematuros en comparación con todas las demás mujeres.

Varios factores pueden contribuir a la alta tasa de nacimientos prematuros, incluidas la atención prenatal inadecuada y las condiciones de salud preexistentes de las madres, como la hipertensión y la diabetes. Más del 21,1 % de las mujeres afroamericanas y el 26,8 % de las mujeres indias americanas/nativas de Alaska en los Estados Unidos no reciben atención prenatal adecuada. La pandemia ha agudizado aún más la lucha para que los padres accedan a la atención materna en los hospitales y a través de otros proveedores de atención prenatal.

«El informe de este año presenta nuevos datos sobre las devastadoras consecuencias de la pandemia para las mamás y los bebés de nuestro país», señaló Stacey D. Stewart, presidenta y directora ejecutiva de March of Dimes. «Aunque mueren menos bebés, más de ellos nacen demasiado enfermos y demasiado pronto, lo que puede provocar problemas de salud de por vida. Las mujeres embarazadas con COVID tienen un 40 % más de riesgo de parto prematuro y sabemos que más mujeres están comenzando sus embarazos con enfermedades crónicas, lo que puede aumentar aún más su riesgo de complicaciones. Está claro que estamos en un momento crítico en nuestro país y es por eso que instamos a los legisladores a actuar ahora para promover leyes que mejoren de manera cuantificable la salud de las mamás y sus bebés».

El informe también revela que los partos por cesárea de bajo riesgo siguen siendo alarmantemente altos, con las tasas más altas entre las madres afroamericanas (31.2 %). Las tasas globales de parto por cesárea aumentaron del 31.8 % al 32.1 % en 2021 y representaron casi un tercio de todos los nacimientos. Aunque el parto por cesárea está salvando vidas en situaciones médicas necesarias, esta forma de parto es una cirugía mayor y tiene riesgos inmediatos y a largo plazo. Con cerca de ocho de cada 10 muertes maternas ahora prevenibles de acuerdo con los CDC, reducir las tasas de partos por cesárea puede disminuir los resultados adversos para la salud materna asociados con los partos por cesárea innecesarios desde el punto de vista médico.

«Sabemos que la pandemia afectó la forma en que los proveedores brindaron atención. El personal escaso, los problemas de recursos y los temores en torno a la transmisión de la COVID-19 ejercen una presión adicional sobre los proveedores para que las pacientes den a luz y abandonen rápidamente las unidades de maternidad, y también pueden haber contribuido a aumentar el uso de intervenciones obstétricas como las inducciones y las cesáreas», señaló la Dra. Zsakeba Henderson, vicepresidenta sénior y directora interina de Medicina y Salud de March of Dimes. «Estas intervenciones también han demostrado contribuir al aumento de los nacimientos prematuros, especialmente los nacimientos prematuros casi a término».

Por esta razón, March of Dimes está trabajando para reducir los resultados adversos impulsados por inducciones y cesáreas no necesarias desde el punto de vista médico.

March of Dimes reconoce que la crisis de salud materno infantil no tiene causas ni soluciones únicas. Las estructuras y los sistemas actuales, arraigados durante siglos en políticas y prácticas racistas, sesgadas e injustas contribuyen a ampliar las diferencias raciales en el acceso a los recursos, las condiciones sociales y las oportunidades.

Para comprender y abordar mejor los factores sociales que impulsan la atención médica, el informe de este año incluye el índice de vulnerabilidad materna (IVM), un nuevo indicador de los determinantes sociales de la salud que afectan a las mujeres embarazadas y a sus bebés. Desarrollado en colaboración con Surgo Ventures, el IVM es la primera herramienta a nivel de condado, a escala nacional y de código abierto para identificar dónde y por qué las mamás en los Estados Unidos son vulnerables a los resultados de salud insatisfactorios. Se exploran 43 indicadores en seis temas, incluidos la atención de la salud reproductiva, la salud física, la salud mental y el consumo de sustancias, la atención general de la salud, los factores socioeconómicos y los factores ambientales. El IVM muestra que las mujeres afroamericanas de los condados de menor vulnerabilidad siguen corriendo un mayor riesgo de muerte y de resultados insatisfactorios que las mujeres blancas que viven en los condados más vulnerables.

Los Boletines de Calificaciones Complementarios también proporcionan un análisis a fondo de los datos de salud materno infantil a nivel nacional y estatal que figuran en el informe. Como novedad este año, los informes incluyen un resumen de las iniciativas programáticas de March of Dimes y los esfuerzos de promoción legislativa en cada estado.

Calificaciones 2022 de March of Dimes para partos prematuros

Cada año, March of Dimes publica su Boletín de Calificaciones para estados individuales, Washington, D.C., Puerto Rico y las 100 ciudades con las mayores cifras de nacimientos. Entre 2020 y 2021, 45 estados, Washington D.C. y Puerto Rico experimentaron un aumento en las tasas de nacimientos prematuros.

Nueve estados y Puerto Rico recibieron una «F» (Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Oklahoma, Carolina del Sur y Virginia Occidental)

Cuatro estados recibieron una «D-» (Misuri, Nevada, Tennessee, Texas)

Seis estados recibieron una «D» (Carolina del Norte, Nebraska, Florida, Indiana, Delaware, Wyoming)

Cinco estados recibieron una «D+» (Ohio, Illinois, Michigan, Maryland, Dakota del Sur)

Dos estados y Washington D.C. recibieron una «C-» (Hawái, Alaska)

Once estados recibieron una «C» (Arizona, Colorado, Iowa, Kansas, Montana, Nuevo México, Nueva York, Pensilvania, Utah, Virginia, Wisconsin)

Cinco estados recibieron una «C+» (Dakota del Norte, Connecticut, Maine, Minnesota, Rhode Island)

Cuatro estados recibieron una «B-» (Nueva Jersey, Massachusetts, California, Idaho)

Dos estados recibieron una «B» (Washington, Oregón)

Un estado recibió una «B+» (Nuevo Hampshire)

Un estado recibió una «A-» (Vermont)

Acciones para abordar la crisis

Junto con la publicación del informe, March of Dimes ofrece la Mamagenda para #BlanketChange, un llamado de emergencia al Congreso para mejorar la salud de las mamás y los bebés. La Mamagenda llama a adoptar medidas inmediatas para promover políticas que apoyen la equidad, el acceso y la prevención, abogando por la promulgación de la Black Maternal Health Act (Ley de Salud Materna para Mujeres Afroamericanas) de 2021 (H.R. 959/S. 346) y la Pregnant Workers Fairness Act (Ley de Equidad para las Madres Trabajadoras) (H.R. 1065/S.1486) para ayudar a prevenir la discriminación racial y étnica en la atención materna, ampliar el acceso a la atención obstétrica, ofrecer reembolsos para el apoyo de doulas, entre otros. Exige la adopción de la extensión de Medicaid y la ampliación permanente de la cobertura posparto de Medicaid a 12 meses, como lo autoriza la Ley del Plan de Rescate Estadounidense. Además, la Mamagenda exige que se financien los comités de revisión de la mortalidad materna y las capacitaciones para mejorar la calidad perinatal que sirven para mejorar la recopilación de datos sobre las muertes maternas y potenciar la calidad de la atención y los resultados en materia de salud materno infantil.

Nueva aplicación y apoyo adicional para las familias

March of Dimes apoya a las familias a diario a través de programas, educación, investigación y promoción para garantizar que todas las mamás y los bebés salgan adelante. Con ese fin, la organización presentó hoy Compass de March of Dimes, una nueva aplicación que proporciona recursos esenciales para la crianza de los hijos a las familias que emprendieron su viaje de paternidad. La aplicación incluye un monitor para el cuidado de los bebés y se puede descargar desde App Store o Google Play. March of Dimes también actualizó recientemente su sitio web, un recurso que cuenta con información y herramientas de salud oportunas para los futuros padres, a fin de crear una experiencia cohesiva que garantice que todos los recursos sean más accesibles y estén disponibles para las familias.

Además, March of Dimes está ampliando sus Mom & Baby Mobile Health Centers que funcionan como clínicas de atención primaria de la salud para miles de mujeres embarazadas y niños en el sudeste de Ohio, Arizona y el área de Washington, D.C. UnitedHealthcare Community Plan de Arizona donará $800,000 para ampliar los Mobile Health Centers de Arizona, con el objetivo de mejorar los resultados de salud para las mujeres y los bebés de este estado. Además, a principios del próximo año se agregará una unidad de salud móvil para atender a las familias de Nueva York.

