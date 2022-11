Empresa pagara $385,000 porque agencia federal descubrió que trabajadores afroamericanos enfrentaban burla

Escucha este artículo Escucha este artículo

Fabricantes de papel Packaging Corporation of America Central California Corrugated, LLC. (PCA) y Schwarz Partners LP pagarán $385,000 e implementarán medidas preventivas para resolver una demanda por acoso racial en busca de reparación para dos hombres afroamericanos que trabajaban en una planta de fabricación ubicada en McClellan, California, anunció la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) de EE. UU. .

Según la demanda de la EEOC, los compañeros de trabajo y un supervisor de turno comúnmente usaban insultos raciales y burlas, incluso transmitiendo estas frases por el sistema de radio de la instalación. Los trabajadores negros también se enfrentaron a grafitis de esvásticas y se burlaron de ellos con una soga improvisada. Los empleadores no actuaron sobre el acoso, según la EEOC. Por ejemplo, después de que un empleado enviara una foto del dibujo que su jefe de turno había garabateado en su estación de trabajo, que constaba de una bandera confederada con la inscripción «Larga vida a la Confederación», el departamento de recursos humanos cerró la investigación debido a pruebas insuficientes, sin entrevistar al presunto acosador.

El acoso racial viola el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que exige que los empleadores tomen medidas inmediatas para investigar y detener la mala conducta después de enterarse de ella. La EEOC presentó su demanda (EEOC v. Packaging Corporation of America Central California Corrugated, LLC, et al., Case No. 2:20-cv-01948-MCE-CKD) en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de California, después de la primera intentar llegar a un acuerdo previo al litigio a través del proceso de conciliación administrativa de la agencia.

El decreto de consentimiento de tres años que resolvió la demanda prevé $385,000 en salarios perdidos y daños por angustia emocional a los dos ex empleados. Los acusados ​​renovarán las políticas de la empresa y capacitarán a los empleados para prevenir y denunciar el acoso racial. Las empresas también implementarán políticas y procedimientos para facilitar las investigaciones rápidas y exhaustivas de cualquier queja futura de discriminación o acoso.

“Este caso debería ser un fuerte recordatorio de que todos los empleadores tienen el deber de actuar rápidamente para detener el acoso y la incitación al odio en el lugar de trabajo”, dijo la directora del distrito de EEOC San Francisco, Nancy Sienko. “A medida que nuestra nación continúa lidiando con la discriminación racial persistente, apreciamos que estos empleadores acordaron resolver este asunto de inmediato y brindar un alivio significativo”.

El abogado litigante sénior de la EEOC, James H. Baker, agregó: “Nos complace que estos empleados hayan tenido el coraje de presentarse ante la EEOC. Ningún trabajador, o empleador, debería tolerar discursos y símbolos de odio que infesten sus lugares de trabajo”.

Originalmente llamada Northern Sheets, la planta de fabricación era propiedad y estaba administrada por Schwarz, una empresa privada con sede en Indianápolis con más de 2500 empleados, luego vendida a una subsidiaria de PCA (NYSE: PKG), una empresa Fortune 500 con sede en Illinois que emplea a más de 14.000 personas en plantas y oficinas de todo el país. Uno de los mayores fabricantes de cartón para contenedores en los Estados Unidos, PCA reportó más de $7.7 mil millones en ventas netas en 2021.

430 total views, 430 views today