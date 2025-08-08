Niño de 5 años es hallado muerto tras ser secuestrado como garantía deuda de $50

Día a Día News

México–Las autoridades mexicanas investigan la muerte de un niño de cinco años cuyo cuerpo fue localizado dentro de un saco, en una vivienda del Estado de México, tras haber sido presuntamente secuestrado por un grupo de personas que exigía el pago de una deuda de 1,000 pesos (aproximadamente $53) que su madre no pudo cubrir.

El menor, identificado como Fernando, fue visto por última vez el 28 de julio, cuando dos personas llegaron al domicilio de su madre, Noemí Gómez, para cobrar la deuda. Ante la imposibilidad de pagar, los individuos tomaron al niño y le advirtieron que no sería devuelto hasta que se cancelara el monto exigido, según información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La madre intentó denunciar el hecho ese mismo día, pero fue remitida sin éxito a varias dependencias, según relató ella misma. “El domingo vine aquí a Los Reyes, no me atendieron, me mandaron a Neza. El lunes me presenté en Neza y me mandaron a atención de la mujer”, declaró Gómez a medios locales. Fue hasta el 4 de agosto cuando logró presentar una denuncia formal ante la Fiscalía estatal.

Tras recibir la denuncia, elementos de la policía realizaron un operativo en una vivienda de la colonia Valle de los Reyes, donde localizaron el cuerpo sin vida del menor. El hallazgo se dio en condiciones que, según las autoridades, indican que los responsables intentaron ocultar el cadáver.

Durante el operativo fueron capturadas tres personas identificadas preliminarmente como Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, todos miembros de una misma familia. Se les acusa del delito de desaparición de personas con agravante, aunque la investigación permanece abierta.

Vecinos del lugar informaron que el niño habría sido sometido a constantes maltratos mientras estuvo retenido. “Lo tenían amarrado, le aventaban la comida al suelo y lo obligaban a comer así. Lo bañaban en el lavadero con agua fría”, declaró una residente identificada como Karen Reséndiz.

La madre del menor, junto con familiares y vecinos, realizó una protesta frente a la sede de la Fiscalía en el municipio de La Paz, denunciando la falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades y exigiendo justicia.

Por su parte, la alcaldesa de La Paz, Martha Guerrero Sánchez, lamentó el crimen y aseguró que se dará acompañamiento jurídico y psicológico a la familia afectada.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y mayo de 2025 al menos 958 menores de edad fueron víctimas de homicidio en México.

El caso de Fernando se suma a una preocupante lista de hechos violentos que involucran a niños en contextos de criminalidad y desprotección institucional.

Compartir esta nota