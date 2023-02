Escucha este artículo Escucha este artículo

Tras seis años en Miami, Gertrudis, el personaje principal de la novela “No me hablen de Cuba (Suburbano Ediciones), regresa a la isla para cerrar heridas abiertas y encuentra otras que no sospechaba.



“Regresar a Cuba es un ejercicio masoquista para muchos de quienes nos fuimos con la idea de no mirar atrás”, dijo la escritora y periodista Grethel Delgado. La novela, disponible en Amazon, se presenta el sábado 11 de febrero en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, a las 7:30 pm.



Delgado escribió el primer borrador de la novela durante su residencia en la Fundación Antonio Gala, en Córdoba, España, entre 2013 y 2014. Allí, recordó, el reconocido autor español “propició el espacio ideal para inolvidables ‘fecundaciones cruzadas’, donde las letras, la música y las imágenes se retroalimentan con profunda belleza”.



Aunque cuando concibió esta novela aún no había optado por el exilio y se dio a la tarea de imaginar cómo sería, poco después tomó la misma decisión de su personaje. Según confesó, su personaje principal, cuyo nombre hace un guiño a la escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda, tiene retazos de su propia vida, incluso algunos que prefiere no recordar.



“Los cubanos llevamos más de 60 años diciendo adiós en los aeropuertos, viendo a los que más amamos del otro lado de un cristal. Llevamos generaciones enteras esperando cambios, saliendo en balsas, vendiendo hasta el alma para cruzar una selva o un río, sin importar lo bravo que sea, en busca de libertad. Esa es nuestra marca y nos persigue. Por eso a veces, aunque no lo admitimos, muchos cubanos nos sentimos saturados de la maldita circunstancia de la isla por todas partes, recordando a Virgilio Piñera”, afirmó Delgado.



