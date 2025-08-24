Olga Tañón presenta su nuevo disco y sencillo “PR 24 Siete” Soy de Aquí

La Mujer de Fuego, Olga Tañón, ícono de la música tropical y ganadora de múltiples premios Grammy y Billboard, celebró en grande el lanzamiento de su nuevo disco y sencillo “PR 24 Siete” Soy de aquí – con un íntimo y especial Listening Party en el Café Teatro Moneró, en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

El evento reunió a fanáticos, medios de comunicación, colegas de la industria y personalidades, quienes fueron los primeros en escuchar en exclusiva este nuevo proyecto de la reconocida intérprete. Con la energía, carisma y pasión que la caracterizan, Olga compartió los detalles detrás de la creación de “PR 24 Siete Soy de aquí”, un trabajo musical que representa una profunda conexión con sus raíces puertorriqueñas y con el lugar que la vio crecer.

El Listening Party en el Café Teatro Moneró se convirtió en una velada cargada de emoción, música y recuerdos, reafirmando una vez más el vínculo de Olga Tañón con Puerto Rico y con el público que la ha acompañado durante toda su trayectoria.

Durante muchos años, Olga Tañón soñó con producir un álbum para la época navideña. Sin embargo, su visión fue más allá: crear una propuesta que trascendiera la temporada y pudiera disfrutarse en cualquier momento del año.

La estrategia consistió en seleccionar, de entre tantos clásicos, siete de los temas más escuchados tradicionalmente en Navidad, pero llevados a un nuevo nivel con una producción de proyección internacional. El objetivo fue desarrollar un proyecto bailable lleno de fusiones: ambientes sonoros modernos, coros con mensajes frescos y diferentes, y letras que transmitieran alegría, energía, orgullo y positivismo.

Para hacerlo realidad, Olga reunió a un equipo excepcional: un productor vanguardista de la House Music, un productor especializado en fusiones latinas tropicales, y un reconocido compositor y productor de música urbana y de otros géneros. Todo este trabajo fue dirigido por un productor creativo, quien conceptualizó y dio forma a cada una de las estrategias plasmadas en este álbum.

“En mi caso, asumí el reto de adaptar mi estilo interpretativo tradicional a esta nueva propuesta”, compartió la artista.

Este proyecto requirió tiempo, dedicación y sacrificio, pero también contó con el privilegio del aporte de grandes profesionales de la industria, quienes hicieron posible PR 24 Siete – Soy de Aquí.

“Nuestro mayor deseo es que este álbum brinde momentos de alegría, ilusión, unión y celebración en hermandad”, concluyó Olga.

Compartir esta nota