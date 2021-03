Omar Chaparro y Jorge Ugalde se disculpan con Anahí por burlarse de su anorexia

Hace unos días Anahí compartió un video hecho por un fan en el que se ve un recuento de las burlas y comentarios que la cantante recibió por parte de varios conductores mexicanos cuando padeció anorexia, lo cual le causo mucho daño.

“Muchas veces a mí me tocaba defenderme de los mismos programas de la empresa en la que yo trabajaba. Eso era de ‘¿Cómo, no es mi casa aquí?'”, decía Anahí en uno de los clips que incluye el video en el que se muestra a conductores obligándola a comer o preguntándole si ya había comido ese día.

Dicho video se viralizó tanto que llegó a los conductores que en su momento se burlaron de Anahí, tal es el caso de Omar Chaparro y Jorge Ugalde, quienes se disculparon con la mexicana.

Querida @Anahi: te ofrezco una disculpa por lastimarte con alguna de mis bromas o personajes que hice en #NoManches hace 16 años, no sabía realmente por todo lo que estabas pasando. Me da mucho gusto ver la gran mujer en la que te has convertido, te mando un abrazo muy grande, dice el tuit de Chaparro

Ante esto, Anahí aceptó las disculpas de Omar respondiendo: “No importa el tiempo, recibir estas palabras es un hermoso abrazo a mi corazón. Gracias Omar”.

No importa el tiempo , recibir estas palabras es un hermoso abrazo a mi corazón. Gracias Omar. 💖 https://t.co/1E8rreEwKv — Anahi (@Anahi) March 25, 2021

Por su parte Ugalde tuiteó: “Al paso de los años tengo la responsabilidad de ofrecerte una disculpa pública por cualquier daño, que obviamente aunque irreparable, me hará mejor ser humano. Porque todos nos equivocamos pero es válido decir lo siento. Te quiero y admiro tu valentía”.

A lo que Anahí le respondió: “Eres un amor. Gracias por tus palabras de todo corazón”.

Eres un amor. Gracias por tus palabras de todo corazón . 🙏💖 https://t.co/X40A6IPyrZ — Anahi (@Anahi) March 25, 2021

Anteriormente la ex-RBD, ha compartido que el problema alimenticio que padeció en su adolescencia, se desencadenó luego de que un productor de Televisa le hiciera un comentario respecto a su cuerpo.

“Cuando yo estaba muy chiquita, adolescente, como a los 13 o 14 años, esto si no lo he contado, una vez en Televisa un productor, que claro que no te voy a decir quién es, iba a ser el productor de (la telenovela) ‘A mil por hora’, que después fue Pedro Damián. El productor que iba a hacer antes esa novela llega conmigo y me dice: ‘Oye, Anahí, tú quieres ser la protagonista de esta novela pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita’, contó en esa ocasión la mexicana.

“Obviamente eres una niña, estás vulnerable, estás en una edad difícil… Y sí te puedo decir que una de las cosas que más detonaron la anorexia que sufrí fue ese comentario. Hoy a mis 37 años me acuerdo de ese comentario y claro que me afectó mucho. Empecé como un tema de anorexia nerviosa. Estuvo duro. La verdad fueron años duros porque me acuerdo que llegaba a los programas y me ponían comida para ver qué hacía. Muy fuerte”, detalló la cantante.