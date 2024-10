Las organizaciones y defensores de las viviendas para personas sin hogar de todo el condado de Los Ángeles se han unido para urgir a los votantes a apoyar la Medida A.

Desde 2017, estas organizaciones han ayudado a colocar a más de 114.000 personas en viviendas permanentes y a 151.000 personas en viviendas provisionales: logros notables para abordar la crisis de personas sin hogar del condado. De las personas alojadas, casi la mitad fueron financiadas a través de la Medida H, que está a punto de expirar. Sin embargo, la necesidad de recursos adicionales es esencial, ya que por cada 100 personas alojadas, 125 más caen en la falta de vivienda.

La Medida A proporciona la financiación crítica necesaria para aprovechar estos éxitos, garantizando que las soluciones de vivienda sigan ampliándose y mejorando para quienes viven en nuestras calles, así como trabajando para evitar que quienes están al borde de perder su vivienda se queden sin hogar. Además de la vivienda y la prevención, la Medida A podrá ampliar el acceso a la atención de salud mental y los servicios de tratamiento de adicciones que son esenciales para la recuperación y la estabilidad a largo plazo de muchas personas.

“Hemos logrado un progreso tremendo en la conexión de personas y familias con la vivienda, pero no podemos detenernos ahora”, afirmó Jennifer Hark Dietz, directora ejecutiva de PATH (People Assisting the Homeless). “La Medida A proporcionará la financiación no solo para ayudar a más personas a volver a casa, sino también para ofrecerles el apoyo que necesitan para conservar su vivienda y prosperar. Esta es una oportunidad para que todos hagamos nuestra parte y votemos Sí a la Medida A para garantizar que cada angelino tenga la estabilidad de un hogar. Sin la Medida A, retrocederemos y decenas de miles de personas que actualmente tienen vivienda volverán a enfrentarse a la falta de vivienda. No podemos permitir que eso suceda”.

La Medida A es el siguiente paso esencial para brindar un enfoque regional integral necesario para abordar la crisis de personas sin hogar en el condado de Los Ángeles mediante la financiación de soluciones de vivienda y servicios de apoyo para abordar las causas fundamentales de la crisis. Con una inversión continua, el condado de Los Ángeles puede seguir avanzando no solo en materia de vivienda, sino también en la creación de un cambio duradero y sostenible para los más vulnerables.

