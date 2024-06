Pago Justo y Farmacias Seguras, Exigen Trabajadores

El sábado 22 de junio, una multitud de trabajadores esenciales de farmacias CVS de todo California junto con simpatizantes se manifestaron frente a una farmacia CVS en Whittier para lanzar su campaña de contrato abogando por pago justo y beneficios, niveles de personal seguros, y beneficios de aseguranza médica accesibles y completos para 7,000 empleados de CVS, antes de que venza su contrato el 30 de junio.

CVS es una de las empresas de atención médica más rentables del país. En 2023, CVS reportó asombrosos ingresos operativos netos de $11.173 mil millones de dólares, sin embargo, muchos de sus trabajadores siguen batallando para cubrir necesidades básicas como pagar renta, comprar alimentos y costear su propia atención médica.

Los trabajadores de CVS también enfrentan desafíos derivados de la escasez de personal, el aumento de la violencia en el lugar de trabajo y los robos en tiendas que ponen en riesgo la vida de los clientes y de los trabajadores.

Como proveedores esenciales de servicios de atención médica para la comunidad, los empleados de CVS desempeñan un papel fundamental a la hora de surtir recetas y promover la salud y el bienestar de las familias y las comunidades. Irónicamente, estos mismos empleados a menudo no pueden acceder a atención médica accesible para ellos y sus familias, a pesar de trabajar para una importante empresa de atención médica.

“Pago $700 al mes por la cobertura médica para mí y mi esposa. Los deducibles están por las nubes”, dijo Terrance Bacon, técnico de farmacia en CVS en El Monte y miembro del equipo de negociación que representa Local 1428 de UFCW. “A menudo, dudo en cuidar mi propia salud para que mi esposa pueda recibir atención médica porque la necesita más que yo, aunque a mi edad se supone que también debo recibir chequeos y atención médica regulares. Es bastante frustrante darme cuenta de que trabajo para un proveedor de atención médica y nuestra salud no es su prioridad”.

“La seguridad en mi tienda es una preocupación constante”, dijo Jennifer Reyes-Tenorio, técnica farmacéutica principal en CVS de Eagle Rock y miembro del comité de negociaciones representando al Local 770 de UFCW. “Se han metido a mi farmacia, ha habido gente saltando los mostradores de las farmacias para robar medicamentos, a algunos de mis compañeros de trabajo le han aventado objetos y les han roto botellas de tequila en la cabeza. Parece que estas empresas no quieren brindarnos ningún tipo de seguridad. Hace unos años, cerca de donde trabajo, un ladrón asesinó a mi hermano sindical de Rite Aid. No pude evitar preguntarme: ¿sería yo la próxima? Necesitamos asegurarnos de poder trabajar en un ambiente seguro y saber que regresaremos a casa con nuestras familias después del trabajo”.

“Tomé la decisión de ser técnico de farmacia porque tengo una gran pasión por ayudar a las personas, pero el hecho de que CVS se apegue más a los números que a los trabajadores de farmacia, ha comprometido en última instancia la capacidad de sus trabajadores para garantizar la salud y la seguridad de sus pacientes cuando surtimos recetas,» dijo Vincent Chairez, técnico de farmacia de CVS en Carson y miembro del comité de negociaciones que representa a UFCW Local 324. «Es hora de que CVS comience a actuar como una compañía de atención médica nuevamente y se preocupe por sus empleados esenciales de atención médica».

“CVS Health no tiene corazón. ¿De qué otra manera se puede describir una empresa de atención médica multimillonaria que obliga a sus trabajadores, lamentablemente mal pagados y con poco personal, a elegir entre pagar el alquiler o la atención médica porque el programa de beneficios de la propia empresa es obscenamente caro?”, dijo Yvonne Wheeler, presidenta de la Federación del Trabajo del Condado de Los Ángeles. “Esto no es sólo una falla de la empresa; es una traición a su misión principal. Como proveedor de atención médica, CVS tiene la responsabilidad de garantizar que sus empleados tengan acceso a una atención médica integral y asequible. Exigimos algo mejor para todos los trabajadores de CVS”.

«CVS dice que es una empresa de atención médica, cuyo propósito declarado es ‘llevar nuestro corazón a cada momento de su salud’, pero no vemos un corazón en ninguna parte en la forma en que CVS trata a sus trabajadores, clientes y pacientes», dijo Andrea Zinder, presidente, UFCW Local 324. “Solo vemos que CVS valora ganancias masivas, mientras que los trabajadores trabajan en exceso y están mal pagados. CVS debe darse cuenta de que los empleados son la razón por la que han podido obtener miles de millones de dólares en ganancias y deben comenzar a tratar a sus trabajadores con el respeto que merecen”.

“Karen Lynch, directora ejecutiva de CVS, es una de las personas mejor pagadas de la industria. En 2023 ganó $21,615034 de dólares. Ella gana más de $10,000 por hora, mientras que un empleado de CVS gana $18,75 por hora. A un empleado le tomaría 563 años ganar lo que gana cada año”, dijo Kathy Finn, presidenta del Local 770 de UFCW. “Eso es simplemente vergonzoso. Los trabajadores están luchando para pagar renta, para pagar la atención médica, mientras trabajan en una empresa de atención médica que paga a su director ejecutivo un salario tan exorbitante y les da centavos a sus trabajadores de primera línea”.

«Los trabajadores de CVS cuentan con el respaldo y el apoyo de los tres millones de demócratas en el condado de Los Ángeles que se solidarizan con ellos en su lucha por un contrato justo», dijo Mark Ramos, presidente del Partido Demócrata del condado de Los Ángeles y presidente de UFCW 1428. «Es hora de que CVS reconozca, respete y pague».

Ocho locales del sindicato UFCW en California (5,135, 324, 648, 770, 1167, 1428 y 1442) conforman el contrato de CVS en California y representan a 7,000 miembros trabajadores de UFCW. Los miembros representados bajo este contrato, que vence el 30 de junio, trabajan en farmacias minoristas esenciales que se extienden desde el norte de California hasta la frontera entre Estados Unidos y México.

El objetivo del esfuerzo de negociación coordinado de los locales de UFCW es asegurar un contrato que proporcione salarios justos para los trabajadores esenciales de CVS y una mayor seguridad tanto para los clientes como para los trabajadores.

