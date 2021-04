Para lograr el éxito hay que tener disciplina, compromiso y enfoque

Rosangélica Barroeta nacida en Venezuela que se desempeña desde hace un año en una compañía de multinivel en los Estados Unidos, nos contó a través de una entrevista sobre su libro “Mas allá del espejo” en el que comenta su testimonio de vida y además nos compartió algunos tips de emprendimiento y de como alcanzar el éxito.

De acuerdo con Barroeta, su interés por el mundo de la escritura surgió desde que era una niña,“Mira desde muy chiquita me ha encantado escribir, amo escribir, cuando estaba chiquita, me acuerdo que escribía cartas y si siempre estaba ahí con esas ganas de querer escribir un libro no sabía de qué, pero era un anhelo y en 2019, recuerdo que una noche estaba orando y se me vino como algo no sé, y mi esposo dice que es como un mensaje de Dios, pero me vino como “escribí un libro” y decidí escribir Más allá del espejo dónde pues conté mi testimonio”, nos comentó.

Barroeta se inspiró en escribir el libro sobre su experiencia vivida, luego de padecer anorexia y estar cerca de la muerte, en el que explica como cayó en esta enfermedad, como la superó y brinda herramientas a las mujeres para crecer y superar la autoestima, ante situaciones similares.

“Tuve anorexia por año y medio dónde estuve al borde de la muerte y en ese libro cuento mi testimonio, como me llegó esa enfermedad, como la superé todo lo que me tocó vivir en ese proceso. También brindo herramientas para ayudar a crecer a la mujer en el autoestima y seguridad y lo más importante es que la mujer sepa que hay un propósito. Entonces decidí escribir mi libro qué sabía que iba ayudar a muchas personas con mi testimonio”, nos dijo.

Este libro, según Barroeta les ayudará a conseguir herramientas de superación en seguridad y autoestima, “Van a conseguir herramientas para trabajar como la seguridad y la autoestima y saber que hay un propósito muy grande en cada una de nosotras ahí hay un mensaje poderosísimo que cada mujer seguramente se va a identifica”, agregó.

Para las personas que estén interesadas en obtener esta esta maravillosa lectura que aporta mucho para la sociedad y sobre todo a las mujeres, la venezolana nos comentó que se encuentra disponible en Amazon y lo tienen disponible tanto físico como digital para cualquier parte del mundo y también en su página web www.rosangelicabarroeta.com.

La autora del libro también nos comentó que la pandemia para ella fue una bendición, más que un obstáculo, ya que durante la crisis sanitaria muchas personas adquirieron la obra y según nos compartió muchas de esas personas le escribían para agradecerle por el mensaje que les dejó.

Barroeta, tiene planes de escribir escribir su segundo libro y lanzarlo muy pronto, “Tengo ganas de sacar mi libro muy pronto, sé que va ser de gran bendición para muchas personas de muchísimo crecimiento personal y de empoderamiento hacia la mujer”, añadió.

Por otra parte, nos contó que ella usa las redes sociales para empoderar a las mujeres brindando mensajes y consejos positivos y que no se considera influencer, porque considera que hoy en día cualquier persona que tiene seguidores ya se considera influencer.

“En las redes sociales siempre conseguimos cualquier tipo de cosas y en mis redes sociales dije, yo no lo quiero usar cómo hacen las demás personas, bueno no lo crítico sin embargo me parece algo maravilloso, Pero yo dije quiero aportar algo más y dejar un mensaje positivo qué las personas que me siguen que me leen y que me escuchan sepan que mis redes sociales son para aportar algo positivo”, nos expresó.

En cuanto a cómo se puede lograr el éxito, la venezolana nos dijo que se requiere tener disciplina, compromiso y enfoque en lo que se desempeña, y buscar siempre mantenerse.

“Mira yo creo que una de las cosas más importantes es disciplina, compromiso y enfoque porque para mí cualquier persona puede llegar al éxito, pero lo más importante es mantenerse. Mantente en lo que tú hagas en cualquier emprendimiento en cualquier negocio en lo que sea, pero lo más importante es mantenerte y lo más crucial para mí ha sido el enfoque la disciplina y la constancia”, nos explicó.

Asimismo, aconsejó a todos a buscar el emprendimiento y arriesgarse porque la vida de eso se trata a pesar de que existan barreras y miedos que impidan a decidirse por algo nuevo, ella asegura que deben superarse.

“Lo más importante es buscar algo que te apasione y siempre lo digo inténtalo en lo que sea Inténtalo, muchas veces cuándo decidimos emprender algo, cuando decidimos montar un negocio, cuándo decidimos hacer algo nuevo siempre va a existir el miedo el miedo a lo desconocido, el miedo a ‘ay Dios mío y si cometo errores’ y si no me va bien siempre va a estar miedo a mí me pasó, pero lo más importante es arriesgarte”, nos dijo.

“Inténtalo, hazlo porque nadie va a venir a tomar decisiones por ti porque nadie va a venir a decidir tu vida porque nadie va a decir aquí tienes el éxito y te va a ir muy bien, no, tienes que ir a buscarlo a enfrentarlo y arriesgarte así que lo que te presenten obviamente siempre es para bien arriésgate, porque lo digo por mi experiencia a mí me presentaron una oportunidad de negocio yo tenía miedo y dije ‘Ay no tengo nada que perder’ y esa oportunidad me ha cambiado la vida, así que lo más importante es hágalo con miedo”, agregó.

La emprendedora destaca que siempre hay que seguir, aunque las cosas no marchen bien porque en el mundo de negocios no siempre se dan las cosas como uno quiere, sin embargo, menciona que hay que tener paciencia y saber esperar a que se den los resultados favorables.

“Se van a presentar miles de obstáculos en cualquier emprendimiento que una persona haga, pero tenemos que continuar, mi mensaje siempre va a ser qué, sigue adelante no te rindas a la primera porque no siempre todo te va a salir bien, van a llegar momentos en el que vas a decir, lo dejo hasta aquí eso no está para mí. Pero lo más importante es que no dudes de lo que estás haciendo y sigue adelante”.

Por último, mencionó que para emprender hay que ser líder y lo resumió en dos cosas importantes como: uno dar el ejemplo y el segundo poder transformar la vida de los demás de forma positiva, pero para lograr esos cambios se necesita prepararse, estudiar y leer mucho y como un plus aconsejó a todos a armar una agenda en la cual calcular todo el tiempo de tu día, para salir bien con los que haceres y hacerlo enfocándose en hacer bien las cosas.