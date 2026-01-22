Pedri estará fuera un mes por una lesión muscular sufrida en Champions

Día a Día News

Barcelona— El centrocampista del FC Barcelona, Pedri González, estará alrededor de un mes de baja tras confirmarse una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, según informó el club catalán luego de las pruebas médicas realizadas.

El futbolista canario resultó lesionado durante el encuentro frente al Slavia de Praga, correspondiente a la séptima jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, disputado este martes. Pedri tuvo que abandonar el campo en el minuto 61, cuando el marcador reflejaba un empate 2-2.

Su reemplazo, Dani Olmo, lideró la remontada en la segunda mitad, sellando la victoria azulgrana por 2-4 en el Eden Arena.

El partido en la capital checa fue el número 29 de Pedri en la temporada 2025/26, en la que ha sido titular en 24 ocasiones y ha marcado cuatro goles.

El mediocampista, con el dorsal 8, se había consolidado nuevamente como una pieza clave en el esquema de Hansi Flick, tanto en la organización del juego como en la creación ofensiva. La baja del jugador obligará al técnico alemán a reajustar su mediocampo en las próximas semanas.

