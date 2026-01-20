Real Madrid arrasa al Monaco y sella su pase a la siguiente ronda

Día a Día News

El Real Madrid arrasó 6-1 al AS Monaco en el Santiago Bernabéu y aseguró prácticamente su lugar entre los ocho mejores de la Champions. Vinícius Júnior fue la figura del encuentro con dos asistencias y un gol, en una noche que sirvió para recomponer la relación entre el equipo y su afición tras las críticas recibidas el fin de semana.

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa dejó atrás los pitos y la tensión que marcaron el último duelo ante el Levante UD. Desde los primeros minutos, el cuadro blanco impuso ritmo y precisión. Kylian Mbappé abrió el marcador al minuto 5 y repitió al 26, igualando un registro histórico de Cristiano Ronaldo: once goles en seis partidos de la fase inicial del torneo.

El Monaco, liderado por un irregular Ansu Fati, apenas logró inquietar a Thibaut Courtois. Franco Mastantuono amplió la ventaja al 51 tras una asistencia de Vinícius, quien participó también en el cuarto tanto, un autogol de Kehrer. El brasileño selló su actuación con una jugada individual que culminó en el 5-0, mientras que Bellingham completó la goleada con el sexto tanto.

El único gol del Monaco llegó al 72, aprovechando un error de Dani Ceballos en la salida de balón. Sin embargo, el tanto visitante apenas ensombreció una noche de reivindicación para el Real Madrid, que recuperó confianza tras su eliminación de la Copa del Rey y el mal clima con la grada.

Con este resultado, los blancos suman 15 puntos y se consolidan en el segundo puesto del grupo, a falta de una jornada para el cierre de la fase.

Compartir esta nota