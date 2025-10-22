Permisos de construcción podrán tramitarse de manera más ágil tras reformas a la DOT

Día a Día News

ElSalvador–La Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley de Creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT), con el objetivo de agilizar los trámites relacionados con permisos de construcción, eliminar duplicidad de gestiones y simplificar procesos administrativos. La aprobación se realizó con 57 votos a favor.

Entre las modificaciones destaca la simplificación de procedimientos para la obtención de permisos de calificación de lugar, línea de construcción, factibilidad de aguas lluvias, autorización de obras y recepción de edificaciones mayores a 250 metros cuadrados.

Los proyectos menores a esta superficie podrán ser autorizados directamente por las municipalidades correspondientes o por asociaciones municipales, sin afectar la facultad del Ministerio de Vivienda para emitir permisos en casos específicos.

La reforma también contempla la exoneración de ciertos cobros por inspección y la simplificación de trámites para la autorización y funcionamiento de sistemas individuales de tratamiento de aguas negras y grises. Además, se actualizará el tarifario aplicable a procesos como valoración cultural de edificaciones, demolición, cambios de uso de suelo, terracería, tala y poda de árboles, y cambios de titularidad de proyectos.

Al mismo tiempo, la DOT dejará de emitir permisos en casos específicos, como proyectos de interés social, infraestructura pasiva de telecomunicaciones, obras vinculadas a canteras y plantas nucleares, y almacenamiento o distribución de petróleo y gas natural. Estas funciones serán asumidas por otras entidades, principalmente el Ministerio de Vivienda y la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), según corresponda.

Las reformas buscan mejorar la eficiencia de la DOT y garantizar que las municipalidades y ministerios competentes puedan asumir trámites de manera más directa, evitando duplicidad y agilizando la ejecución de proyectos de construcción en todo el país.

