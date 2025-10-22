Sorteo LOTRA N.º 425 fue dedicado al 61.º aniversario de Canal 10

Día a Día News

ElSalvador–La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó el sorteo LOTRA N.º 425 en honor al 61.º aniversario de Canal 10, medio de comunicación pública que forma parte del sistema estatal de medios de El Salvador.

Durante el evento, representantes de la LNB destacaron la trayectoria informativa del canal y su evolución en los últimos años, reconociendo su papel dentro del panorama mediático nacional.

Canal 10, fundado en 1963, ha desarrollado una programación que incluye espacios informativos, educativos, culturales y de entretenimiento.

Entre sus producciones se encuentra Noticiero El Salvador, además de programas como La Casa de Lula, La Hora del Niño, PXNews, Fernaldías y Viajando con la Diáspora. También transmite contenidos deportivos, entre ellos el programa +Deportes y eventos en vivo de diferentes disciplinas.

El canal cuenta además con derechos de transmisión de la Bundesliga, una de las ligas de fútbol más reconocidas a nivel mundial, que ofrece en señal abierta y por cable.

Durante la previa del sorteo, participaron Osmín López, gerente de Producción de Canal 10, y Stephanie del Cid, presentadora de Noticiero El Salvador, quienes estuvieron a cargo de la introducción de premios y selección de maletines.

Al cierre del evento, la Lotería entregó un cuadro conmemorativo a Héctor Peñate, presentador del noticiero, como parte del reconocimiento al canal por su labor informativa.

Los resultados del sorteo LOTRA N.º 425 fueron los siguientes:

Primer Premio: $205,000 – Billete N.º 05771 (Vendido)

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 00991 (Vendido)

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 27662 (Vendido)

La LNB invitó al público a consultar la lista completa de números ganadores en el sitio web www.lnb.gob.sv y recordó que ya está disponible la venta de fracciones para el sorteo del Gordo Navideño.

