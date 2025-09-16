Mar. Sep 16th, 2025

Pipe Bueno forma parte de «Viva México, el grito»

Pipe Bueno formó parte de Viva México, El Grito, el especial en vivo con el que Telemundo celebró la Independencia de México desde el icónico Zócalo capitalino. La transmisión reunió a una selección de artistas que representaron distintas voces y estilos de la música latina actual.

La participación de Pipe en esta emisión marcó otro momento clave en su conexión con el público mexicano. Reconocido como una de las voces más potentes de la música popular en la región, el artista colombiano se unió a un cartel diverso que incluye a FeyMarta SánchezEl FantasmaJoss FavelaCarolina Ross y La Arrolladora Banda El Limón, bajo la conducción de Chantal Andere y Javier Poza.

En un año en el que ha brillado con sencillos como “Dime Que Prefieres” y su álbum tributo Vives con MariachiPipe sigue consolidando un espacio propio en el escenario regional, equilibrando lo clásico y lo contemporáneo con una propuesta que se siente honesta, cercana y actual.

Además del componente musical, Viva México, El Grito tuvo una carga histórica especial: fue la primera ceremonia del Grito encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde el Palacio Nacional.

