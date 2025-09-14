La cantautora cristiana urbana Joannie anuncia el lanzamiento de su nuevo sencillo “Nueva Vida”. Este tema llega como una propuesta musical cargada de fe y esperanza, transmitiendo que, aunque todos atravesamos momentos difíciles, en Dios siempre existe la oportunidad de volver a empezar.

Con una letra inspiradora y una interpretación conmovedora, “Nueva Vida” recuerda que solo en Él encontramos la fortaleza necesaria para enfrentar las pruebas, confiando en que todo está en Sus manos y bajo Su perfecto control.

La producción estuvo a cargo de dos grandes de la música urbana: Nesty “La Mente Maestra”, reconocido por su trabajo junto al legendario dúo Wisin & Yandel y su colaboración con productores de renombre como Víctor “El Nasi”, y Sebaric, quien ha trabajado con destacados artistas del género. La masterización fue realizada por P.ANTHONY, asegurando un sonido de máxima calidad que conecta con oyentes en cualquier parte del mundo.

El videoclip oficial se distingue por su enfoque innovador. Bajo la dirección creativa de Isaac Atom e incorporando tecnología de inteligencia artificial, la pieza visual ofrece una experiencia artística única que fusiona lo moderno con un mensaje eterno. Cada escena refleja luchas y procesos que muchas personas enfrentan, y que la propia Joannie ha vivido, transmitiendo que, en medio del dolor y la oscuridad, en Dios siempre hay esperanza, restauración y una Nueva Vida.

Con este lanzamiento, Joannie reafirma su misión de llevar la luz de Dios a través de la música, aportando un aire fresco al género urbano cristiano y abriendo puertas para que más personas descubran la esperanza que solo Cristo puede dar.

