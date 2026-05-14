PNC ejecuta 140 allanamientos y desmantela cámaras atribuidas a la MS-13 en diferentes departamentos

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Guatemala–La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala desarrolló este jueves al menos 140 allanamientos simultáneos en seis departamentos del país, como parte de operativos enfocados en investigaciones por delitos contra la vida y otras estructuras criminales.

Las diligencias son ejecutadas por distintas divisiones de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Retalhuleu, Quetzaltenango, Petén e Izabal.

Según las autoridades, los allanamientos buscan localizar evidencias que fortalezcan procesos de investigación en curso, además de hacer efectivas órdenes de captura vinculadas a diversos delitos.

De forma paralela, agentes policiales mantienen un operativo en la colonia Los Ángeles, zona 6 de Ciudad de Guatemala, donde realizan el retiro de cámaras de videovigilancia que presuntamente eran utilizadas por integrantes de la mara Salvatrucha para monitorear movimientos en el sector.

La PNC indicó que las acciones continúan en desarrollo y que en las próximas horas ampliará la información sobre los resultados obtenidos durante los operativos.

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