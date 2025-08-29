Ponen a Disposición aplicación para las Familias Herramienta Gratuita y Seleccionada de Lectura Temprana

Families In Schools (FIS) ha lanzado Read LA! en la aplicación ReachWell para ofrecer herramientas y recursos de lectura temprana cuidadosamente seleccionados y alineados con el currículo a familias en todo Los Ángeles. La aplicación pone el contenido a disposición en más de 130 idiomas, por grupo de edad y grado, y sin requerir que las familias creen una cuenta o compartan información personal, eliminando así barreras de acceso. A través de esta alianza, Read LA! avanza en su objetivo principal de la campaña: lograr que el 70% de los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) lean con competencia al completar el tercer grado para el año 2030.

LEFT TO RIGHT: Sandy Mendoza, Director of Advocacy, Families In Schools; Sonia Guzman-Gonzalez, Project Coordinator, Families in Schools; Alberto M. Carvalho, LAUSD Superintendent; Yolie Flores, President & CEO, Families in Schools; Assembly member McKinnor; Olga Corona De La Cruz, Sr. Campaign Director, Families in Schools; Sarah Garcia, Communications Manager, Families in Schools; Principal McCoy, Bakewell Primary

Lectura en Casa y en la Escuela

Read LA! llevará información y actividades de lectura temprana a las familias a través de la aplicación, para equipar a padres y cuidadores con las herramientas necesarias para apoyar la lectura de sus hijos en casa y abogar por ellos en la escuela. El enfoque en empoderar a los padres para apoyar el desarrollo lector de sus hijos sigue la lucha de FIS por aprobar leyes que mejoren la instrucción de lectura en las clases. Actualmente, solo el 43% de los estudiantes de tercer grado en Los Ángeles leen al nivel esperado—FIS y la coalición Read LA! están comprometidos a revertir esta tendencia y garantizar que los niños de Los Ángeles puedan leer y prosperar.

“Si mejorar la instrucción en la clase es fundamental para mejorar los resultados de lectura de los niños, sabemos que involucrar y equipar a las familias para que sean aliados en la educación de sus hijos es un motor poderoso para el éxito en la lectura”, dijo Yolie Flores, presidenta y CEO de Families In Schools. “Estamos emocionados de asociarnos con ReachWell porque sabemos que las familias quieren acceso a información y orientación para garantizar que sus hijos puedan leer; quieren hacer todo lo que esté en sus manos para que sus hijos tengan éxito en la escuela y en la vida.”

Desarrollo con las Familias

La aplicación Read LA! fue desarrollada con aportes directos de padres y cuidadores, grupos focales, socios de la coalición y Promotores de la Lectura, garantizando que los recursos confiables y cuidadosamente seleccionados de lectura temprana lleguen directamente a las manos de las familias. Además de las herramientas de lectura, la aplicación compartirá noticias y recursos importantes de FIS, la coalición Read LA! y otros socios.

“Nuestra misión en ReachWell es el compromiso comunitario equitativo. Diseñamos la herramienta más accesible que existe porque todos tienen derecho a acceder a información y recursos de manera sencilla”, dijo Zuben Bastani, CEO y fundador de ReachWell. “Sé lo crítico que es Read LA! en la comunidad, y estamos muy emocionados de que hayan decidido unirse a ReachWell.”

Cómo Acceder

En solo unos sencillos pasos, cualquiera puede obtener potentes herramientas de lectura temprana de Read LA! en la aplicación ReachWell:

Descargue la aplicación ReachWell en cualquier tienda de aplicaciones o a través del sitio web, y acepta las notificaciones push. Seleccione su idioma preferido. Busque y agregue “Read LA!”. En el canal Read LA!, seleccione sus grupos para recibir las notificaciones de lectura que desee: “Pre-K”, “Kinder”, “1º grado”, “2º grado” y/o “3º grado”.

Compartir esta nota