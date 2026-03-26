Presentan en Quetzaltenango filtro artesanal

Purifiltro Artesanal nace de la pasión, arte y amor por continuar con el oficio aprendido por uno de los inventores más sobresalientes del país, así como de la convicción de fabricar un producto de calidad que

soluciona una de las problemáticas de la sociedad guatemalteca, la de tener acceso a beber agua purificada en pro de mejorar su calidad de vida.

Además, es un homenaje a los años de estudio y dedicación que el Licenciado Fernando Mazariegos invirtió en el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industria (ICAITI) para la invención de la única tecnología empleada en la purificación de agua, la cual fue donada a la humanidad.

Este filtro está fabricado con la receta original y mejorada que combina tres materiales científicamente comprobados desde su invención hace más de 20 años. Cada una de las unidades está elaborada con los

siguientes materiales:

Barro blanco de origen volcánico virgen que proviene del área de Rabinal, Baja Verapaz.

Aserrín de pino que procede de Purulhá (Baja Verapaz) con granulación específica para la formación de los poros para la purificación del agua.

Plata coloidal, el cual sirve como bactericida y segunda protección para la unidad purificadora.

La planta de Purifiltro Artesanal está ubicado en Chimaltenango y en la actualidad genera trabajo a nivel local. Cada una de las unidades elaboradas pasa por un riguroso proceso de control de calidad para garantizar así su funcionalidad.

“Este es un filtro fabricado con mano de obra 100% chimalteca, quienes se han inspirado en continuar con el propósito del Licenciado José Fernando Mazariegos Anleu de llevar agua purificada a todos los

rincones de Guatemala”, afirma Aurora Marisol de León, Gerente de Ventas de Purifiltro Artesanal.

a) El de 22 litros en presentaciones de línea tradicional plástico y la línea artesanal en barro liso o decorado.

b) El de 7 litros en la presentación de barro liso y decorado.

Asimismo, explica que en el mercado se puso a disposición dos tamaños de estos filtros:

a) El de 22 litros en presentaciones de línea tradicional plástico y la línea artesanal en barro liso o decorado.

b) El de 7 litros en la presentación de barro liso y decorado.

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