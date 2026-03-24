Impulsan a la próxima generación de talentos gastronómicos en Guatemala

Nestlé anunció una nueva edición de YOCUTA (Jóvenes Talentos Culinarios) y Nestlé Jóvenes Baristas, dos iniciativas que refuerzan el compromiso de la compañía con el desarrollo del talento joven y la Creación de Valor Compartido.

Por primera vez en Guatemala, ambos programas se unen para promover la conexión entre el mundo de la gastronomía y el barismo, brindando a los jóvenes una experiencia formativa más integral dentro de la industria de alimentos y bebidas.

Estas formaciones se enmarcan en la Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé, mediante la cual la empresa impulsa programas de capacitación, desarrollo de habilidades y oportunidades profesionales para las nuevas generaciones. A la fecha, son más de 3.100 los jóvenes beneficiados en Centroamérica, de los cuales 2.700 hacen parte de YOCUTA y 400 de Nestlé Jóvenes Baristas.

Para 2026, ambos programas esperan formar a 1.350 nuevos jóvenes en Centroamérica y 400 jóvenes en Guatemala, fortaleciendo sus habilidades técnicas y profesionales para facilitar su inserción laboral o el desarrollo de emprendimientos en sectores clave como la gastronomía y el café.

“En Nestlé creemos que el futuro de la industria de alimentos y bebidas reside en el talento joven. A través de nuestros programas de Creación de Valor Compartido brindamos herramientas, experiencias y conocimientos que permiten a los estudiantes desarrollarse plenamente antes de dar su primer paso en el mundo laboral”, afirmó Susana de Feitas, Directora de Nestlé Profesional Centroamérica.

¿De qué se trata cada programa?

YOCUTA está diseñado para capacitar y acompañar a jóvenes apasionados por la cocina en su camino hacia una carrera gastronómica. A través de talleres, mentorías y formación especializada, los participantes desarrollan habilidades culinarias, conocimientos sobre tendencias gastronómicas y herramientas esenciales para su inserción laboral.

Por su parte, Nestlé Jóvenes Baristas promueve formación teórica y práctica en preparación de bebidas, técnicas de barismo, cata, tueste, infusiones por goteo y por inmersión y servicio al cliente, fortaleciendo competencias clave para desempeñarse en la industria.

Los jóvenes, seleccionados previamente en alianza con más de 20 universidades y entidades sociales de la región, tendrán la oportunidad de aprender de especialistas del sector, ampliar su red de contactos y acceder a contenidos que integran creatividad, innovación y excelencia en el servicio.

Recientemente se realizó el lanzamiento oficial del programa en el país, marcando el inicio de los módulos de formación que se desarrollarán entre marzo y julio mientras que la graduación de los participantes está prevista para agosto de 2026.



En Guatemala, YOCUTA ya ha beneficiado a 1.390 jóvenes y este año será la primera edición de Nestlé Jóvenes Baritas en el país. Ambos programas se realizarán en alianza con la Universidad Rafael Landívar, FUNDAP – Centro de información Técnica, Universidad Mariano Galvez, Universidad del Itsmo, Chefs Center – Alta Cocina (Escuela de Alta Cocina y Repostería).

Con estas iniciativas, Nestlé reafirma su compromiso de promover oportunidades de formación y desarrollo profesional para las nuevas generaciones, contribuyendo al fortalecimiento del talento juvenil y al crecimiento de la industria gastronómica y cafetera en Centroamérica.

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