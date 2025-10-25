Ordenan captura del exministro de Gobernación por fuga de pandilleros en Fraijanes 2

Día a Día News

Guatemala–El Ministerio Público confirmó la orden de captura contra el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, por su presunta implicación en la fuga de 20 integrantes de la Mara 18 del centro de detención Fraijanes 2.

De acuerdo con fuentes fiscales, el exfuncionario es señalado de los delitos de incumplimiento de deberes y cooperación para la evasión, dentro del expediente denominado “Corrupción en el Sistema Penitenciario”, bajo investigación del Juzgado Tercero Penal. El caso se mantiene bajo reserva judicial para evitar filtraciones de información sensible.

Jiménez, quien formó parte del gabinete del presidente Bernardo Arévalo, presentó su renuncia días antes de confirmarse la evasión y dejó el cargo esta semana. Sin embargo, después de su salida, fuentes del Ministerio de Gobernación aseguraron que el exministro abandonó el país, aunque su paradero sigue sin ser precisado.

La fuga, registrada en el penal de Fraijanes 2, provocó una crisis dentro de la institución y derivó en la destitución de toda la cúpula de Gobernación. Las críticas por la falta de control en el sistema penitenciario impulsaron acciones del MP que incluyeron allanamientos en la sede ministerial y en viviendas ubicadas en zonas 10 y 15 de la capital, como parte de las pesquisas relacionadas con el exfuncionario.

Durante su gestión, Jiménez enfrentó cuestionamientos en el Congreso y una interpelación promovida por diputados de oposición, aunque el proceso político no prosperó. En su lugar, el Gobierno designó al juez anticorrupción Marco Antonio Villeda como nuevo ministro de Gobernación, quien fue juramentado el viernes 24 de octubre junto a su equipo de viceministros.

En paralelo, la Fiscalía de Delitos Administrativos desarrolla este sábado una serie de allanamientos y requisas en Fraijanes 2 para obtener más indicios sobre la fuga. Hasta el momento, se reporta la captura de 26 agentes del Sistema Penitenciario por los mismos delitos de incumplimiento de deberes y cooperación para la evasión.

Según la Policía Nacional Civil, entre los capturados figuran 23 guardias detenidos dentro del penal y tres más en operativos realizados en Suchitepéquez, Jutiapa y Petén. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para establecer responsabilidades y prevenir incidentes similares en otros centros carcelarios.

De los 20 pandilleros fugados, cuatro han sido recapturados en distintos operativos. Entre ellos figuran Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias Blanck Demon; Melcin de León, alias Liro Strong; Marlon Manolo Sincuir, alias Spektro; y Nicolás Xantes Sis, alias Brown. Aún permanecen prófugos 16 integrantes de la Mara 18, por quienes se mantiene una recompensa de Q150,000 por información que lleve a su captura.

Las autoridades continúan desplegando equipos de investigación y unidades especiales para localizar a los reos restantes y esclarecer las posibles responsabilidades de exfuncionarios y personal penitenciario implicado en la fuga.

