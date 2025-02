Prohíben quemar madera a residentes de la Cuenca de Aire de la Costa Sur

South Coast AQMD extendió la alerta residencial de Día de No Quemar desde el sábado 1 de febrero hasta el domingo 2 de febrero del 2025 hasta 11:59 PM para todos aquellos que viven en la Cuenca de Aire de la Costa Sur, que incluye el condado de Orange y partes no desérticas de los condados de Los Ángeles, Riverside y San Bernardino. South Coast AQMD recuerda a los residentes de estas áreas que está prohibido quemar madera en sus chimeneas o en cualquier dispositivo de combustión de madera en interiores o exteriores en cualquier momento durante los Días de No Quemar. La regla de No Quemar prohíbe quemar madera, así como madera fabricada para fuego, como los hechos de cera o papel.

Haga su parte para ayudar a mantener limpio nuestro aire al no quemar madera durante la prohibición obligatoria de quemar madera. Las alertas de Días de No Quemar son obligatorias para proteger la salud pública cuando se pronostica que los niveles de contaminación del aire por partículas finas en la región serán altos en cualquier parte de la Cuenca de Aire de la Costa Sur. Los Días de No Quemar se basan en la contaminación por partículas finas que se pronostica para un período completo de 24 horas, que puede no reflejarse en los mapas de calidad del aire en tiempo real.

El humo de la quema de madera puede causar problemas de salud. Las partículas del humo de la madera, también conocidas como partículas finas o PM2.5, pueden penetrar profundamente en los pulmones y causar problemas respiratorios (incluyendo ataques de asma), aumento de las visitas a urgencias y hospitalizaciones.

