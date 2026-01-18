¿Qué puedes hacer después de que termina el Período de Inscripción al Seguro de Salud?

Cuando finaliza el Período de Inscripción Abierta, muchas personas creen que ya no tienen opciones para acceder a un seguro de salud. Sin embargo, sí existen alternativas, dependiendo de la situación personal, laboral y financiera.

La asesora de seguros Carla Mendoza explica cuáles son los caminos disponibles una vez cerrado el Open Enrollment.

1. Inscribirte a través de un Período de Inscripción Especial (SEP):

Puedes calificar a un Special Enrollment Period si ocurre un evento de vida calificado, entre ellos pérdida de cobertura médica (renuncia, despido, final de COBRA), matrimonio o divorcio, nacimiento o adopción de un hijo, cambio de estatus migratorio o mudanza a otro estado o condado.

2. Calificar para Medicaid (si tus ingresos lo permiten):

Medicaid no está sujeto al período de inscripción abierta, por lo que las personas pueden aplicar en cualquier momento del año. Esta opción resulta especialmente relevante para quienes han experimentado cambios económicos importantes, como una disminución considerable de ingresos o la pérdida de empleo, y para aquellos que cumplen con los requisitos establecidos por el estado en el que residen.

De hecho, es común que muchas personas califiquen para Medicaid tras enfrentar situaciones financieras inesperadas, convirtiéndose en una alternativa clave para mantener acceso a atención médica cuando otras opciones no están disponibles.

3. Optar por planes privados o alternativos:

Si no calificas para subsidios ni para un SEP, existen otras opciones como planes privados de salud (fuera del Marketplace) y planes a corto plazo (short-term medical). También seguros complementarios como accidentes, enfermedades críticas u hospitalización.

Estos planes no sustituyen un seguro mayor, pero pueden servir como respaldo temporal ante emergencias.

4. Revisar errores o inconsistencias en la aplicación anterior:

En algunos casos, una revisión profesional puede detectar errores en la estimación de ingresos, datos fiscales incorrectos o falta de documentación.

Corregir esta información podría abrir opciones que antes no estaban disponibles.



5. Planificar con anticipación el próximo Open Enrollment:

Aunque no sea posible inscribirse de inmediato en un plan de salud, este período es ideal para prepararse con anticipación. Organizar correctamente la declaración de impuestos, evaluar los cambios financieros recientes, proyectar los ingresos de manera realista y definir qué tipo de plan será necesario para el próximo año, permite tomar decisiones más informadas.

Una planificación adecuada ayuda a evitar elecciones apresuradas cuando el mercado de seguros de salud vuelva a abrir y facilita acceder a una cobertura que realmente se ajuste a las necesidades personales y familiares.

Mensaje clave para la comunidad

“Que el período de inscripción haya cerrado, no significa que estés sin opciones. Cada caso es distinto y merece una evaluación personalizada”, afirma Carla Mendoza.

Contar con asesoría experta permite identificar la mejor alternativa legal y financiera para mantenerte protegido, incluso fuera del Open Enrollment.

