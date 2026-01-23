Los incendios por calefacción en los hogares de EE. UU. alcanzan su punto máximo

Los incendios por calefacción alcanzan su punto máximo durante los meses de invierno, y casi la mitad de los incendios en equipos de calefacción domésticos en EE. UU. (46 %) ocurren entre diciembre y febrero. En respuesta a este mayor riesgo, la Asociación Nacional de Protección contra Incendios® (NFPA®) comparte consejos sencillos pero cruciales para mantenerse abrigado y seguro durante los meses más fríos y las tormentas invernales.

“Cada invierno, cuando los sistemas de calefacción se ponen en marcha a toda marcha, también aumenta el número de incendios relacionados con la calefacción en el hogar”, dijo Lorraine Carli, vicepresidenta de Difusión y Defensa de la NFPA. “Nuestro objetivo es asegurarnos de que la gente sepa cuándo y dónde suelen ocurrir los incendios relacionados con la calefacción en el hogar, así como las maneras de prevenirlos”

Según los últimos datos de la NFPA, los departamentos de bomberos de EE. UU. respondieron a un promedio anual estimado de 37.365 incendios de equipos de calefacción para el hogar entre 2020 y 2024, lo que representa el 11 por ciento de todos los incendios domésticos reportados durante este tiempo; estos incendios provocaron 417 muertes de civiles, 1.260 heridos y $1.2 mil millones en daños a la propiedad. Los calentadores de ambiente y las estufas de calefacción fueron el tipo de equipo de calefacción responsable de la mayor parte de pérdidas en incendios de equipos de calefacción domésticos, representando casi la mitad (47 por ciento) de los incendios, pero más de siete de cada 10 muertes (73 por ciento) y siete de cada 10 (70 por ciento) de las lesiones.

Además, las temperaturas más frías en gran parte del país y menos horas de luz solar hacen que las personas pasen más tiempo en interiores, lo que significa que se utiliza electricidad durante más horas del día y, en muchos casos, los hogares cocinan más, lo que representa la principal causa de incendios domésticos durante todo el año.

“Con alertas de tormenta invernal que actualmente se extienden por 2.000 millas en las partes central, sur y noreste de los Estados Unidos, es un buen momento para asegurarse de que todos sepan cómo operar un generador de manera segura en caso de un corte de energía”, agregó Carli.

La NFPA ofrece los siguientes consejos y recomendaciones para reducir la amenaza de incendios domésticos y los peligros asociados durante los meses de invierno:

Seguridad de la calefacción:

Asegúrese de que todos los equipos de calefacción funcionen correctamente. Los sistemas de calefacción y las chimeneas deben ser limpiados e inspeccionados anualmente por un profesional cualificado.

Mantenga cualquier objeto que pueda arder al menos a tres pies de distancia de todos los equipos de calefacción, incluidos hornos, chimeneas, estufas de leña y calentadores de ambiente.

Utilice siempre el tipo correcto de combustible, según lo especificado por el fabricante, para los calentadores de ambiente que queman combustible.

Use los calefactores según las instrucciones del fabricante. Apáguelos al salir de la habitación o al acostarse.

Las chimeneas deben tener una pantalla resistente para evitar que las chispas entren en la habitación. Las cenizas deben estar frías antes de colocarlas en un recipiente metálico; manténgalo a una distancia prudencial de tu casa.

Monóxido de carbono :

Elija un detector de CO con la etiqueta de un laboratorio de pruebas reconocido. Siga las instrucciones del fabricante para su colocación y altura de montaje.

Los detectores de CO deben instalarse en una ubicación central fuera de cada dormitorio y en cada planta de la vivienda, así como en otros lugares donde lo exijan las leyes, códigos o normas aplicables. Para una mejor protección, interconecte todos los detectores de CO de la vivienda. Cuando uno suena, suenan todos.

Pruebe las alarmas de CO al menos una vez al mes; reemplácelas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Si suena la señal audible de problema, revise si la batería está baja. Si la batería está baja, reemplácela. Si sigue sonando, llame a los bomberos.

Si suena la alarma de CO, diríjase inmediatamente a un lugar con aire fresco al aire libre o cerca de una ventana o puerta abierta. Asegúrese de que todas las personas dentro de la casa estén presentes. Pida ayuda desde un lugar con aire fresco y permanezca allí hasta que llegue el personal de emergencia.

Si necesita calentar un vehículo, sáquelo del garaje inmediatamente después de arrancarlo. No haga funcionar un vehículo ni ningún otro motor de gasolina en interiores, incluso con las puertas del garaje abiertas. Asegúrese de que el tubo de escape de un vehículo en marcha no esté cubierto de nieve.

Durante y después de una tormenta de nieve, asegúrese de que los conductos de ventilación de la secadora, el horno, la estufa y la chimenea estén libres de acumulación de nieve.

El generador debe utilizarse en un lugar bien ventilado al aire libre, lejos de ventanas, puertas y aberturas de ventilación.

Seguridad eléctrica:

Utilice únicamente un aparato que produzca calor (como una cafetera, una tostadora, un calefactor, etc.) enchufado a una toma de corriente a la vez.

Revise los cables eléctricos para asegurarse de que no pasen por puertas o debajo de alfombras.

Los cables de extensión son para uso temporal. Solicite a un electricista cualificado que añada más tomas de corriente para evitar tener que usar cables de extensión.

Llame a un electricista calificado o a su propietario si tiene problemas frecuentes con fusibles que se queman o disyuntores que se disparan; una sensación de hormigueo al tocar un aparato eléctrico; un tomacorriente de pared descolorido o caliente; un olor a quemado o gomoso que proviene de un aparato; luces parpadeantes o atenuadas; o chispas de un tomacorriente.

Seguridad al cocinar:

Vigila de cerca lo que cocinas; nunca dejes los alimentos sin supervisión. Para alimentos con tiempos de cocción más largos, como los que se cocinan a fuego lento o al horno, programa un temporizador para supervisarlos atentamente.

Limpie el área de cocción de elementos combustibles, manteniendo todo lo que pueda arder (como paños de cocina, guantes de horno, envases de alimentos y toallas de papel) al menos a tres pies de distancia del equipo de cocina.

Gire las manijas de las ollas hacia la parte posterior de la estufa.

Mantenga una tapa cerca mientras cocina. Si se produce un pequeño incendio por grasa, tape la olla y apague el fuego.

Cree una “zona libre de niños y mascotas” de al menos tres pies alrededor del área de cocina y en cualquier otro lugar donde se preparen o transporten alimentos o bebidas calientes.

