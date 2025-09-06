Redada en planta de Hyundai-LG deja 475 detenidos en Georgia

Día a Día News

EEUU–Una operación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en una planta de baterías de la empresa conjunta Hyundai Motor-LG Energy Solution, en Ellabell, Georgia, resultó en la detención de 475 personas, en su mayoría ciudadanos surcoreanos, informó un funcionario estadounidense el viernes.

La redada, realizada el jueves, respondió a una investigación por denuncias de prácticas laborales ilegales y otros delitos federales. Steven Schrank, agente especial del DHS en Atlanta, señaló que se trató de la mayor operación en un solo sitio en la historia de Seguridad Nacional.

Los detenidos estaban «presentes ilegalmente en Estados Unidos» y «trabajando de forma ilegal», según Schrank, y fueron puestos a disposición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para una posible expulsión. No se detalló cuántos empleados pertenecían directamente a Hyundai o LG, ni cuántos eran subcontratistas.

El presidente Donald Trump, consultado en la Casa Blanca, aseguró que la operación se realizó con trabajadores «ilegales» y que el ICE solo cumplía con su labor. La redada ocurre en el marco de su promesa de realizar una de las mayores campañas de deportaciones en la historia del país.

Corea del Sur expresó su preocupación por la detención masiva de sus ciudadanos y pidió a Estados Unidos respetar sus derechos. «Las actividades económicas de nuestros inversionistas y los derechos de nuestros nacionales no deben verse injustamente vulnerados», dijo Lee Jae-woong, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano.

Hyundai indicó que estaba monitoreando la situación y que, hasta el momento, ninguno de los detenidos es empleado directamente por la compañía. LG Energy Solution señaló que recopilaba información para esclarecer los hechos.

La planta de Georgia, destinada a suministrar baterías para vehículos eléctricos, forma parte de las inversiones surcoreanas en Estados Unidos, que buscan fortalecer la presencia industrial en el país y evitar posibles aranceles.

