Roca Uqi Rumi de Ayacucho reúne a comunidad en su defensa

La misteriosa piedra ubicada en el encause del río Jilhuacha provoca teorías, anécdotas y valor cultural para los lugareños de San José, Quilla y Colca, que la defienden como potencial turístico, a pesar que su origen aún es fuente de estudios geológicos.

Roca Uqi Rumi

Situada en la Provincia Víctor Fajardo, distrito de Colca, en Perú, la masa rocosa podría ser la más grande de la zona a nivel superficial, con un volumen de más de 250 metros cúbicos calculados por un profesional de la zona.

Uqi Rumi

Este cuerpo geológico se convirtió en otro condimento en el conflicto social presente en la comunidad de Quilla que aún no tiene definida su jurisdicción con la localidad de San José de Sucre que lucha por su autonomía.



Historia



En trabajo rutinario en las faldas del Río San José, la empresa constructora consorcio Campo Verde desenterró parcialmente el contorno de la piedra denominada Uqi Rumi, tomando la determinación en forma irregular de eliminar lo que consideraron un obstáculo, pero sin tomar en cuenta la Ley de Recursos Hídricos N° 293380, referente al impacto ambiental, contraviniendo en opinión de sus interesados las normas sustantivas de las comunidades campesinas; respetar el medio natural y los recursos de la zona rural.

De acuerdo a los análisis preliminares que informan desde la propia comunidad, el rol que desempeña la roca es proteger el descenso de laderas y el socave del área agrícola y frutales de la parte baja en la confluencia que va al río Pampas, “sirve como tensión, amortiguamiento contra las aguas del rio en épocas de crecida del río”, manifiesta el comunero Juan Mendoza Jones de la Comunidad de Quilla, quien agrega que otra de las bondades de la piedra sería el culto ancestral que practican los lugareños para realizar ofrendas, adoración a la Madre Tierra y que actualmente serviría como un atractivo turístico para los visitantes al valle de San José.

Entre los mitos relacionados con Uqi Rumi, se cuenta que emite sonidos de cantos de sirena con arpa y violín; que debajo de la piedra a ciertas horas del día, podría ser un lugar de encanto, cuentan algunos pobladores de la zona y recuerda que el inusual efecto de la piedra, causa vibración. Es por ello, que preocupa que se desconozca la jerarquía de dicho símbolo.



En idioma quechua uqi – gris y rumi – piedra, cuyo significado sería “piedra de color gris”. Las piedras redondas o cuadrangulares no son desconocidas en esta región. En la zona de Estación iyuq, distrito de Colca, hay un yacimiento de rocas llamadas bosque de piedra.



Algunos comuneros no fueron notificados de la determinación, por lo que levantaron su voz de protesta para proteger el monumento natural que no debería ser tocado ni reubicado, debido a que, a pesar de la documentación y el proceso formal, existen instancias que no fueron respetadas, como es la información a todos los involucrados.

Comuneros en defensa de la Roca Uqi Rumi

Sumado a ello, el valor cultural, tradicional y ambiental que representa esta uniforme masa rocosa.



Las comunidades aledañas de Quilla y Ayahorcco, también levantaron su voz de protesta enviando documentos en oposición a la destrucción de Uqi Rumi, para evitar que sus terrenos sean perjudicados en la parte baja, “la empresa debía respetar el Expediente Técnico, sin tocar la piedra o maltratarla, aun no hay respuesta de parte del consorcio Campo Verde, el edil de la Municipalidad distrital de Colca, Pompeyo Mendoza, no se ha pronunciado y estamos a espera de la respuesta de Autoridad Local del Agua (ALA), para que defina si la Roca será demolida y dinamitada”, expresaron desde la localidad, el asistente de supervisor de obra.

Junto con lo anterior, se congregaron para protestar en forma abierta al trabajo que se está desarrollando en forma avasalladora según el criterio de los manifestantes.

El proyecto tiene una vida útil de 5 a 7 años, los pobladores se manifiestan molestos con la constructora, ya que no tienen acceso al pase peatonal o rampas para los extremos trabajos.

“El trabajo realizado por una Contrata de Administración Directa y con un presupuesto de Mitigación Ambiental S/ 75,864.00, en vez de proteger estarían destruyendo la conservación de los recursos hídricos, y las condiciones naturales de flora y fauna”, detalló Mariluz Flores, representante de una de las familias afectadas.

La señora Damiana LLallahui, comunera exonerada, cree que la piedra hallada en su propiedad puede interesar a visitantes, por lo que el lugar, podría ser condicionado una zona turístico y es una buena oportunidad para el desarrollo sostenible del lugar, lamenta que muchos de sus vecinos no compartan su entusiasmo y consideren la piedra un recurso cualquiera.

Uqi Rumi

Las autoridades locales tampoco han mostrado interés en su hallazgo y del inmenso valor cultural que podría tener, solo algunos compoblanos salen a defender un recurso vital que generaría ingreso a futuro para esta comunidad olvidada, he invita a los especialistas a realizar investigación profunda, sobre la roca gigante Uqi Rumi.

