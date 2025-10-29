Mié. Oct 29th, 2025

Internacionales

Rodrigo Paz pide a Nayib Bukele apoyo para cárceles bolivianas

Bolivia–El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró el martes haber sostenido una conversación telefónica con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la que le habría solicitado asistencia en materia penitenciaria. Paz señaló que durante su mandato «vamos a necesitar muchas cárceles».

En la entrevista con Bolivisión, recogida por El Deber, Paz relató que en la llamada Bukele lo felicitó por su victoria electoral y mostró una actitud directa y cordial. «Me sorprendió por teléfono; es una persona muy simpática, muy franca, muy directa», afirmó el presidente electo boliviano.

Paz también adelantó que Bukele estará presente en su investidura, programada para el próximo 8 de noviembre en La Paz. Se espera la participación de alrededor de 20 países, incluyendo agregados comerciales, según indicó la diputada Catherine Pinto, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), señalando que la presencia de socios comerciales es de particular interés para Bolivia.

El sistema carcelario salvadoreño implementado por Bukele ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones internacionales. La ONG Amnistía Internacional denunció recientemente condiciones de incomunicación prolongada, hacinamiento extremo y falta de atención médica, catalogando estas prácticas como parte de una estrategia para infundir miedo tanto en personas detenidas como en sus comunidades, según declaraciones de la directora para las Américas de Amnistía, Ana Piquer.

El PDC destacó que la investidura tendrá un carácter protocolario, aunque la presencia de delegaciones internacionales y representantes comerciales subraya la importancia diplomática y económica del evento para Bolivia.

