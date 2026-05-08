Salvadoreño es Salvadoreño dentro o fuera del país

Por Licdo. Carlos Huezo / Sociólogo

Recientemente el Presidente Bukele, envío una iniciativa a la asamblea legislativa, pidiendo se reforme el artículo 79 de la constitución y le permita al hermano connacional el ejercicio soberano a través del voto y también una circunscripción propia, para poder elegir sus propios candidatos de acuerdo a su realidad y poderlos convertir en sus representantes legislativos con el debido proceso democrático y poder unirse a la gran fiesta cívica, cómo es el deber ser.

Sin duda alguna, una deuda histórica que se tenía con nuestros hermanos en el exterior, pilar fundamental en nuestra economía, fuente de inspiración para nuestras familias, demostrándo, esfuerzo, dedicación y deseos de superación a pesar de las adversidades.

Cito a Verna Myers » La diversidad es que te inviten a la fiesta; la inclusión consiste en que te saquen a bailar.» Es decir enhorabuena que nuestros hermanos sean parte de la gran fiesta cívica electoral de manera total.

Algunos opinadores de manera exprés han salido con sus «fórmulas» adelantándose de manera irresponsable y se atreven a dar porcentajes inexistentes, cuando la iniciativa solo ha sido ratificada, aún más curioso esas «organizaciónes» mal llamadas «defensoras de derechos humanos» pseudo periodistas, que se paran desde congresos internacionales a defender pandilleros, diciendo abiertamente que aún siendo terroristas tienen derecho a defensa, pero cobardemente no apoyan que nuestros hermanos trabajadores, honestos y de bien, tengan una propia circunscripción y formen parte del proceso electoral como un Salvadoreño más, utilizando narrativas como, no son muchos votantes en el exterior para tener una propia circunscripción, cuando aquí en nuestro país venimos arrastrando un ausentismo electoral histórico, logrando un 57% de salvadoreños que acuden a las urnas, esa no es una razón de peso para excluir a nuestros hermanos, simplemente la agenda de estos reaccionarios obedecen a otros intereses.

Coincido con la iniciativa del Presidente Bukele y la ratificación de los 57 Diputados para una circunscripción propia de nuestros hermanos connacionales, pluralizando y robusteciendo la democracia.

La refundación de este nuevo El Salvador avanza a pasos agigantados y los buenos somos más que los malos.

Un gran abrazo a nuestros hermanos connacionales.

Cuidemos de este nuevo El Salvador.

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