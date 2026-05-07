Congresista estadounidense destaca avances de El Salvador tras reunión con Bukele

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ElSalvador–La congresista republicana de Estados Unidos, Anna Paulina Luna, sostuvo reuniones oficiales con el presidente Nayib Bukele y el titular de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, durante una visita reciente a El Salvador.

La legisladora, quien preside el Caucus El Salvador en el Congreso estadounidense, aseguró que pudo conocer de primera mano los avances que el país ha experimentado en áreas como educación, economía y desarrollo empresarial.

A través de una publicación en redes sociales, Luna afirmó que fue “un honor” reunirse con Bukele y observar el progreso que, según señaló, vive el país. Además, consideró que El Salvador atraviesa un escenario favorable para nuevas oportunidades de inversión y crecimiento.

Por su parte, el mandatario salvadoreño respondió públicamente a la congresista agradeciendo su visita y dándole la bienvenida al país.

El presidente de la Asamblea Legislativa también informó sobre el encuentro con la funcionaria estadounidense. Según Castro, la reunión permitió fortalecer las relaciones entre ambos congresos y reafirmar la disposición de mantener un trabajo conjunto.

Durante las actividades oficiales, Luna estuvo acompañada por la embajadora de El Salvador en Washington, Milena Mayorga.

La congresista también sostuvo una reunión con representantes de Invest in El Salvador para abordar temas relacionados con inversión y cooperación económica.

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