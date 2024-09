Se necesita más trabajo y recursos

Hoy se realizó una conferencia de prensa para llamar la atención sobre la creciente crisis de personas sin hogar entre los adultos mayores en el condado de Los Ángeles. Actualmente, más de 18.000 adultos de 55 años o más están experimentando la situación de falta de vivienda en el condado, lo que los convierte en el segmento de la población sin hogar que crece más rápidamente. Estas personas, muchas de las cuales han pasado años en la fuerza laboral, ahora se encuentran incapaces de cubrir los crecientes costos de la vivienda, los gastos básicos de vida y las necesidades médicas inesperadas con sus ingresos fijos limitados.

Los oradores destacaron el progreso que se ha logrado en los últimos años. Los proveedores de programas y servicios para personas sin hogar, junto con socios comunitarios, han podido albergar a muchos adultos mayores y brindar servicios vitales como atención de salud mental, tratamiento de adicciones y el alojamiento y la atención que requieren quienes no pueden vivir de forma independiente. Sin embargo, el creciente número de personas mayores sin hogar pone de relieve la necesidad de más recursos, ya que los esfuerzos actuales no son suficientes.

“El año pasado, la cantidad de personas que duermen a la intemperie se redujo en un 5 % en el condado de Los Ángeles y en un 10% en la ciudad de Los Ángeles; eso significa que miles de personas ya no sufren solas el calor y los elementos, sino que pueden descansar en interiores y trabajar con profesionales capacitados para crear su próximo capítulo”, dijo Jennifer Hark Dietz, directora ejecutiva de PATH (People Assisting the Homeless). “Todo esto es gracias a la inversión que han hecho los votantes aquí en el condado de Los Ángeles. Nada de esto sería posible sin ese apoyo. Pero sabemos que hay mucho más por hacer”.

Bennie Tinson, director ejecutivo de la Asociación de Atención Residencial para Adultos Autorizada, que representa a los centros de alojamiento y cuidados, habló sobre las necesidades específicas de salud física y mental que requieren algunos adultos mayores, lo que dificulta su búsqueda de vivienda.

“A medida que envejecemos, necesitamos cuidados más específicos debido a enfermedades o discapacidades. Quienes viven en la calle no son una excepción. No solo debemos proporcionarles alojamiento, sino que también debemos ayudar a garantizar que se les aloje en situaciones que los apoyen y consideren sus necesidades. Los más de 400 centros de alojamiento y cuidados hacen precisamente eso. Sin embargo, sin financiación continua e inversiones continuas, estas instalaciones no podrán satisfacer las crecientes demandas. No podemos permitir que eso suceda”, afirmó Tinson.

Un tema clave de la conferencia de prensa fue la Medida A, una iniciativa electoral de noviembre destinada a asegurar los recursos necesarios para ampliar los servicios y evitar que más personas, incluidos los adultos mayores, caigan en la falta de vivienda. La Medida A crearía viviendas más costosas, ampliaría el acceso a la salud mental y el tratamiento de las adicciones, y proporcionaría fondos de emergencia para mantener a las personas en sus hogares.

“La Medida A es esencial para que sigamos avanzando”, explicó Mario Galeano, vicepresidente de Desarrollo de Servicios para Personas sin Hogar de Union Station. “Garantizará la financiación que necesitamos para construir viviendas asequibles, ofrecer atención de salud mental, servicios de adicción y evitar que más personas, incluidas las personas mayores, terminen en las calles. Así es como garantizamos que continúe el trabajo que hemos comenzado. Sin la Medida A, la falta de vivienda en el condado de Los Ángeles podría aumentar en un 25%, y más de 50.000 personas que actualmente están alojadas correrán el riesgo de volver a las calles. Este no es un riesgo que podamos permitirnos correr”.

La conferencia de prensa también destacó historias personales de adultos mayores que han caído en la falta de vivienda y ahora están reconstruyendo sus vidas con el apoyo de los servicios comunitarios.

Anthony White III, un participante y residente de PATH de 67 años, compartió su experiencia personal de haberse quedado sin hogar después de que su madre, con quien vivía, falleciera y él tuviera que ser hospitalizado. Antes de encontrar vivienda en PATH, White había estado viviendo en un refugio.

“Sé que todavía hay muchas personas en refugios y en las aceras de todo Los Ángeles”, dijo White. “Quiero que todos tengan la misma ayuda que yo recibí y que regresen a casa como lo hice yo. Rezo por mis vecinos todos los días. Estoy pidiendo a todos los votantes de Los Ángeles que voten Sí a la Medida A”.

Hark Dietz concluyó la conferencia de prensa instando a los votantes a apoyar la Medida A. “Como han escuchado, se está haciendo mucho para ayudar a nuestros adultos mayores que están sin hogar. Pero los números no mienten. Hay mucho más por hacer. Y podemos hacerlo, solo necesitamos el apoyo de los votantes votando Sí a la Medida A”.

