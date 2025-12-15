Se prepara la Cena Navideña más grande del planeta

La VI edición de la Cena Navideña más grande del planeta tendrá 7.000 platos en Cocorote

El alcalde de Cocorote, Pedro Bolaño, informó que la VI edición de la Cena Navideña más grande del planeta que se realizará el próximo 24 de diciembre con la entrega de 7.000 platos navideños totalmente gratis a disposición del pueblo en lo que será una celebración para compartir en familia.

«El pueblo cocoroteño disfrutará de una Navidad en familia, prepararemos 7.000 patos navideños que se entregarán totalmente gratis en medio de una gran fiesta, con música, talento en vivo y, en especial, mucho amor para la gente que nos acompañará en la sexta edición de esta actividad que será posible una vez más gracias al apoyo incondicional del presidente Nicolás Maduro y del gobernador Leonardo Intoci», enfatizó Bolaño.

Asimismo, el alcalde de Cocorote ratificó que no existe una mejor forma de celebrar la Noche Buena que con esta cena con el pueblo, un proyecto que se concretó hace 5 años y que va creciendo en cada edición.

Igualmente reiteró que esta celebración también es posible gracias al esfuerzo de cientos de voluntarios que participarán en la preparación y entrega de estos 7.000 platos navideños.

«Ya estamos organizando los preparativos para que el pueblo de Cocorote viva nuevamente esta experiencia que es única en el país y en el mundo, una actividad que nos enorgullece porque representa la unión familiar, la paz y el amor que solo se pueden vivir en Revolución», finalizó Bolaños.

Compartir esta nota