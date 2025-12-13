Shakira hará residencia musical en El Salvador con tres conciertos

Día a Día News

El Salvador se prepara para vivir uno de los acontecimientos musicales más importantes de su historia. La cantante colombiana Shakira ha elegido San Salvador como sede de una residencia exclusiva de tres conciertos consecutivos, programados para los días 12, 14 y 15 de febrero de 2026 en el Estadio Jorge “Mágico” González.

Se trata de un formato inédito en la región, una artista de talla mundial establecerá su base de presentaciones en un solo país centroamericano, una decisión que los organizadores califican como un reconocimiento a la infraestructura, seguridad y estabilidad que ofrece El Salvador.

La serie de conciertos forma parte del “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, la gira internacional más exitosa del momento, con la que Shakira continúa consolidándose como una de las artistas femeninas con más estadios llenos en la historia.

Los promotores Two Shows Producciones, Fénix Entertainment y la iniciativa Marca País confirmaron que se espera la llegada de miles de visitantes de toda Centroamérica. La residencia tendrá un impacto directo en la economía local, impulsando sectores como turismo, hotelería, gastronomía y transporte.

“Este proyecto refleja al nuevo El Salvador: un país estable, seguro y abierto a experiencias internacionales de gran formato”, señalaron los organizadores en un comunicado, destacando que el país se consolida como un destino atractivo para eventos de nivel mundial.

Para garantizar el acceso de todo tipo de público, los boletos estarán disponibles desde el 17 de diciembre de 2025 a las 11:00 a. m., con precios que oscilarán entre $45 y $275, a través de las plataformas Fun Capital y Todoticket.

La promotora detalló que el espectáculo contará con una producción de gran escala, con escenografía y efectos visuales diseñados para ofrecer una experiencia inmersiva al público asistente.

En los últimos meses, el Estadio Mágico González se ha convertido en el escenario predilecto de los grandes conciertos internacionales. En octubre pasado, Guns N’ Roses reunió a miles de fanáticos, y en octubre de 2026 se espera la presentación de Iron Maiden, otro hito para la industria del entretenimiento salvadoreña.

La residencia de Shakira marcará un antes y un después en la historia musical del país y de Centroamérica, al posicionar a El Salvador como referente regional en espectáculos de primer nivel.

“Será una experiencia que trascienda lo musical: una oportunidad para mostrarle al mundo el renacimiento cultural y turístico de El Salvador”, concluyó el comunicado de los organizadores.

