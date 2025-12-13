Fallece Abraham Quintanilla, padre y arquitecto del legado de Selena

Día a Día News

Abraham Quintanilla Jr., padre y mánager de la fallecida cantante Selena Quintanilla, murió este sábado 13 de diciembre de 2025 a los 86 años, según confirmó su hijo Abraham “A.B.” Quintanilla III a través de un mensaje en redes sociales.

“Con gran pesar tengo que informarles que mi papá falleció hoy”, escribió el músico en su cuenta de Instagram, acompañando la publicación con una fotografía de su padre.

Hasta el momento no se ha revelado la causa del fallecimiento, aunque familiares cercanos indicaron que ocurrió en paz y rodeado de su familia.

Nacido el 22 de febrero de 1939 en Corpus Christi, Texas, Abraham Quintanilla comenzó su carrera como cantante en la banda Los Dinos durante la década de 1950. Años más tarde, su visión y disciplina dieron forma a “Selena y Los Dinos”, agrupación que integró junto a sus hijos Selena, A.B. y Suzette.

Bajo su dirección, Selena se convirtió en la máxima exponente del Tex-Mex, ganadora de un Grammy y referente de la música latina en los años 90.

Tras el asesinato de su hija en 1995, Quintanilla dedicó el resto de su vida a mantener vivo su legado. Fue productor ejecutivo de la película “Selena” (1997), protagonizada por Jennifer Lopez y Edward James Olmos, además de colaborar en proyectos como la miniserie de Netflix “Selena: La serie” (2020).

Además de su trabajo artístico, fundó junto a su familia The Selena Foundation, organización dedicada a apoyar a niños y jóvenes en situación vulnerable.

Su partida marca el fin de una era para la música tejana y para millones de seguidores que, tres décadas después, continúan celebrando la vida y el arte de la Reina del Tex-Mex.

