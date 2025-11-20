Sorteo LOTRA N.º 429 dedicado al Día de los Salvadoreños en el Exterior

Día a Día News

ElSalvador–La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), realizó el sorteo LOTRA N.º 429 fue realizado este miércoles en conmemoración del Día de los Salvadoreños en el Exterior, fecha que se celebra cada 26 de noviembre con el propósito de reconocer la contribución de los salvadoreños que residen fuera del país.

Según datos oficiales, más de tres millones de connacionales forman parte de la diáspora que mantiene vínculos económicos, sociales y culturales con El Salvador.

Durante noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha dedicado distintas actividades a destacar la labor de la comunidad salvadoreña en el extranjero, incluyendo la difusión de historias sobre su integración y desarrollo en los países donde viven. Estas iniciativas cuentan con la colaboración de la red de embajadas y consulados, que mantienen contacto con la diáspora.

En la previa del sorteo se contó con la participación de Josué Manuel Cruz Castillo, jefe del Departamento de Relaciones con la Diáspora, quien presentó los premios mayores. También participó Lucía Guadalupe Cabrera Hernández, técnica del mismo departamento, en la selección de los maletines de colores utilizados durante el evento.

Al cierre de la actividad, representantes de la Lotería Nacional de Beneficencia entregaron un cuadro conmemorativo a Cruz Castillo, como reconocimiento a la labor de su institución en el trabajo con la comunidad salvadoreña residente fuera del país.

Resultados del Sorteo LOTRA N.º 429

Primer Premio: $205,000 – Billete N.º 20180 (Vendido)

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 35348 (No vendido)

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 19192 (No vendido)

Los resultados completos pueden consultarse en el sitio oficial de la Lotería Nacional de Beneficencia (www.lnb.gob.sv), donde se publican los números ganadores de cada sorteo.

La institución también promueve la venta de fracciones del tradicional Gordo Navideño, cuyo sorteo se realizará en diciembre y que ofrece premios millonarios a sus participantes.

