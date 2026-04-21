El artista puertorriqueño Tommy Royale presenta ChurchBoy, su nuevo álbum de estudio, un proyecto que fusiona el sonido del urbano latino con una narrativa profundamente marcada por la fe. A través de once canciones, Royale explora su identidad artística combinando reggaetón, hip-hop, trap, R&B y storytelling espiritual en una propuesta que rompe esquemas dentro de la música cristiana contemporánea.

Con ChurchBoy, Tommy Royale continúa construyendo una propuesta sonora única dentro del panorama musical actual. Conocido como “ChurchBoy”, el artista ha desarrollado un estilo que integra ritmos urbanos con mensajes de fe, identidad y propósito, ofreciendo una visión moderna de lo que puede ser la música inspirada en valores cristianos.

A lo largo del proyecto, Royale transforma experiencias personales y reflexiones espirituales en canciones que conectan con una generación acostumbrada al lenguaje del urbano.

Uno de los temas clave del álbum es “PQ LLORAR?”, una canción que se convirtió en un himno personal para el artista durante el proceso creativo del proyecto. El tema transmite un mensaje claro: incluso en medio del caos o la incertidumbre, la fe puede convivir con la dificultad y la alegría puede existir junto a los problemas.

Tommy Royale se ha consolidado como una de las voces emergentes dentro de la música urbana con contenido espiritual. Su álbum debut Fama y Fe, lanzado en 2022, debutó en el puesto #2 de iTunes Latin Charts y alcanzó el #1 en Audiomack Latin Albums, posicionándolo como una figura en crecimiento dentro de la escena.

Además de su impacto en plataformas digitales, su música ha alcanzado audiencias globales a través de importantes colaboraciones y sincronizaciones. Su sencillo “CORONA” fue presentado durante las Finales de la NBA y el Home Run Derby de la MLB, y su música ha sido utilizada en campañas de marcas como Nissan, Don Julio Tequila, New Balance y Buffalo Wild Wings. También ha colaborado con el ganador del Grammy Lecrae, participando en el soundtrack de la película de Netflix Blue Miracle.

Más que un concepto o una etiqueta, Royale presenta una visión clara: una generación que no esconde su fe, sino que la convierte en parte de su identidad artística.

Compartir esta nota