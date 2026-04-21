Thalia presenta su nuevo álbum “Todo Suena Mejor En Cumbia”

Crédito de Foto: Gerardo Briceño

La multipremiada cantante, actriz y empresaria Thalia, lanza hoy su nuevo álbum “Todo Suena Mejor En Cumbia”, un proyecto que marca un momento clave en su carrera, presentando un cuerpo de trabajo cohesivo donde el género de la cumbia se convierte en el hilo conductor de una propuesta sonora actual y profundamente conectada con su identidad artística.

Este álbum es una apuesta intencional por llevar al centro un género que ha estado presente a lo largo de toda su trayectoria. Desde clásicos como “Piel Morena” y “Amor a la Mexicana”, la cumbia ha sido parte esencial de su lenguaje musical, y hoy toma un rol protagónico dentro de un proyecto que dialoga entre la memoria cultural y el presente. Este universo sonoro ya venía tomando forma con lanzamientos recientes como “Ojitos Mexicanos” y “Boomerang”, temas que se integran al álbum y ayudan a definir el espíritu de esta nueva etapa.

“La cumbia siempre ha vivido en mí… en mi casa, en mi infancia, en la forma en la que entiendo la música y la alegría. Este disco es muy especial porque me permitió abrazar mis memorias y mis emociones desde otro lugar, con la mujer que soy hoy. Hay algo muy lindo en poder conectar generaciones a través de un ritmo que nunca pasa de moda, que siempre te invita a sentir, a recordar y a celebrar”, expresó Thalia.

Las colaboraciones juegan un rol clave en esta narrativa, reuniendo distintas generaciones y sonidos dentro de un mismo universo. Participan artistas como Matisse en “Me Fui Queriéndote”, aportando una sensibilidad pop contemporánea, y Valen, una de las nuevas voces de la cumbia argentina, en “Nueva Herida”. Ambos temas fueron coescritos por Thalia junto al reconocido compositor Horacio Palencia, una de las plumas más influyentes de la música latina. Estas colaboraciones reflejan además una constante en su carrera: su interés por abrir espacio y trabajar con nuevas generaciones de artistas, como lo ha hecho anteriormente con Maluma, Becky G, Prince Royce y Natti Natasha. A esto se suma Máximo Grado en “Aquí Es Mi Lugar”, con quienes Thalia ya había colaborado recientemente, consolidando así un puente natural dentro del género.

Uno de los momentos más especiales del álbum es la colaboración con Yuri, un encuentro largamente esperado entre dos figuras icónicas de la música en español. Su participación en “Todo Todo Todo” —reinterpretación en clave de cumbia del clásico de Daniela Romo— materializa una conexión artística que ambas habían querido concretar desde hace años, dando como resultado un momento tan emotivo como significativo dentro del proyecto.

El álbum también incluye nuevas versiones de grandes canciones que cobran vida bajo este universo sonoro, como “Dancing Queen” y “Cariño Mío” (nueva interpretación del clásico de Son by Four “A Puro Dolor”), reafirmando la capacidad de la cumbia de transformar y resignificar canciones conocidas para nuevas generaciones.

“En este momento, la cumbia llegó a mi vida con un sentido muy claro de libertad y transformación. Me hizo darme cuenta de que tanto la música como yo tenemos esa capacidad de adaptarnos y reinventarnos. Por eso quise llevar esa energía a estas canciones, reinterpretarlas y darles una nueva vida… porque, al final, todo suena mejor en cumbia”, añadió.

El lanzamiento de «Todo Suena Mejor En Cumbia» llega en un momento clave en la carrera de Thalia. Próximamente será reconocida con el Icon Award en los Billboard Women in Music, un galardón que celebra más de tres décadas de trayectoria e impacto en la música y la cultura global. Este álbum se presenta como una extensión natural de ese legado: una obra que no mira hacia atrás, sino que reafirma su capacidad de evolución, conexión y vigencia.

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