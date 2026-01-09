Inmediatamente después del Informe sobre el Estado del Estado del Gobernador Newsom, la Senadora Rosilicie Ochoa Bogh (R–Yucaipa) publicó un video donde subraya los desafíos reales que enfrentan los californianos.

“Después de años de control de un solo partido bajo el gobernador Gavin Newsom, los resultados no coinciden con lo que se promete. Mientras el gobernador celebra su victoria, las familias tienen que trabajar turnos extra,” dijo la Senadora Ochoa Bogh. “Mientras los discursos suenan positivos, las cuentas en la mesa de la cocina no cuadran. California es la cuarta economía más grande del mundo. Deberíamos estar mucho mejor.”

El discurso del gobernador ignoró en gran medida el deterioro de la calidad de vida en California. En su mensaje, la senadora Ochoa Bogh señaló que, según el Instituto de Políticas Públicas de California, desde el 2020, las familias están pagando alrededor de un 25% más por bienes esenciales cotidianos como la vivienda, los alimentos y casi un 40% más por servicios públicos y la gasolina bajo el liderazgo del gobernador. También llamó la atención sobre la disminución de las oportunidades económicas del estado y las dificultades que enfrentan los estudiantes de California.

“Es hora de dar menos noticias de tinte color de rosa y obtener más resultados. Si nos enfocamos en soluciones reales y en exigir cuentas, podemos construir un California donde las familias no solo sobrevivan, sino prosperan,” concluyo la Senadora Ochoa Bogh.

