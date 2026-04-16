Trump anuncia acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano por diez días

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que Israel y Líbano alcanzaron un acuerdo para implementar un alto el fuego de diez días, el cual entrará en vigor a partir de la medianoche del viernes, según la hora local en ambos países.

El anuncio se produjo tras conversaciones sostenidas por separado con el presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Trump calificó estos contactos como “excelentes” y aseguró que el entendimiento busca avanzar hacia la paz entre las partes.

De acuerdo con lo detallado, la tregua comenzará a las 17:00 horas del jueves en la costa este de Estados Unidos, equivalente a las 00:00 del viernes en Medio Oriente.

El mandatario estadounidense también señaló que delegaciones de ambos países se reunieron recientemente en Washington, en el primer encuentro de este tipo en más de tres décadas. En ese contexto, indicó que instruyó al vicepresidente JD Vance, al secretario de Estado Marco Rubio y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, a continuar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo duradero.

Asimismo, Trump extendió una invitación a Netanyahu y Aoun para reunirse en la Casa Blanca, con el objetivo de sostener un diálogo que permita consolidar la tregua.

El anuncio ocurre luego de que Líbano solicitara reiteradamente la apertura de negociaciones directas con Israel, una propuesta que fue aceptada recientemente por el gobierno israelí. Estas conversaciones buscan avanzar hacia relaciones pacíficas y abordar temas de seguridad, incluyendo el desmantelamiento del grupo Hezbolá, una demanda compartida por ambas partes, aunque con condiciones distintas sobre el fin del conflicto.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, expresó su respaldo al acuerdo, al señalar que el alto el fuego ha sido una prioridad desde el inicio del conflicto.

Salam afirmó que la tregua fue uno de los principales objetivos en las reuniones sostenidas en Washington y destacó el resultado como un logro para el país. Además, manifestó su solidaridad con las víctimas y personas desplazadas, y expresó su expectativa de que puedan regresar a sus hogares en el corto plazo.

También reconoció el papel de diversos actores internacionales y regionales en la consecución del acuerdo, entre ellos Estados Unidos, Francia, países de la Unión Europea y naciones árabes como Arabia Saudí, Egipto, Qatar y Jordania.

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