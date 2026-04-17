Irán abre el estrecho de Ormuz, pero Trump mantiene cerco militar mientras avanzan negociaciones

Naval military ship is moving to patrol and defense international cargo ships in the Red Sea

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El Gobierno de Irán anunció este viernes la reapertura total del estrecho de Ormuz para la navegación comercial durante la vigencia del alto el fuego acordado con Estados Unidos, en un contexto marcado por tensiones militares y negociaciones en curso entre ambos países.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, informó que todos los buques mercantes podrán transitar nuevamente por el paso marítimo, siempre bajo rutas previamente coordinadas con la Organización Portuaria y Marítima del país. La medida, según explicó, responde directamente al alto el fuego vinculado a la situación en Líbano.

Desde Washington, el presidente Donald Trump reaccionó celebrando la decisión iraní y afirmó que el estrecho está listo para un “tránsito total”. Sin embargo, posteriormente matizó su postura y confirmó que el despliegue militar estadounidense en la zona continuará activo.

Trump sostuvo que el bloqueo perimetral impuesto por Estados Unidos seguirá vigente “con plena vigencia y efecto” hasta que concluyan completamente las negociaciones con Irán, proceso que —según indicó— avanza con rapidez y tiene la mayoría de sus puntos ya discutidos.

El estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo, había permanecido prácticamente cerrado durante cerca de un mes tras una escalada de tensiones. Irán condicionaba su reapertura a un alto el fuego en Líbano, en medio del conflicto entre Israel y el grupo chií Hezbolá.

En paralelo, el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) reportó que al menos 19 embarcaciones comerciales tuvieron que retroceder en los últimos días debido a las restricciones impuestas por fuerzas navales de Estados Unidos en el área. Según esa instancia, ningún buque logró evadir el control militar.

Aunque Irán ha declarado abierto el paso, la continuidad del cerco estadounidense mantiene la incertidumbre sobre la normalización total del tránsito marítimo en la zona.

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