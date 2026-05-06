Fallece a los 87 años Ted Turner, fundador de CNN y pionero de las noticias 24 horas

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El empresario estadounidense Ted Turner, reconocido por transformar la televisión informativa con la creación de CNN, murió este miércoles a los 87 años, según confirmó la propia cadena.

Turner impulsó en 1980 un modelo innovador de transmisión continua de noticias, con cobertura las 24 horas, que cambió el consumo informativo a nivel global. La cadena alcanzó notoriedad internacional durante eventos como la Guerra del Golfo a inicios de los años noventa, consolidando un formato que luego fue replicado por otros medios.

El éxito de CNN motivó la aparición de canales similares, entre ellos Fox News y MSNBC, que adoptaron el esquema de տեղեկատվación permanente.

Nacido en Ohio en 1938, Turner inició su carrera en el negocio publicitario familiar antes de incursionar en la televisión. En la década de 1970 adquirió una estación en Atlanta, desde donde expandió su presencia mediática. Posteriormente lanzó TBS y desarrolló un conglomerado que incluyó señales como TNT, Cartoon Network y Turner Classic Movies, abarcando contenidos informativos, deportivos y de entretenimiento.

Además de su actividad empresarial, Turner destacó por su labor filantrópica. En 1997 anunció una donación de hasta 1,000 millones de dólares a la Organización de las Naciones Unidas, iniciativa que derivó en la creación de la Fundación de las Naciones Unidas para apoyar programas internacionales.

A lo largo de su trayectoria recibió múltiples reconocimientos, entre ellos el nombramiento como “Hombre del Año” por la revista TIME en 1991. En el ámbito personal, estuvo casado con la actriz Jane Fonda, de quien se divorció en 2001.

El legado de Turner permanece ligado a la evolución de la televisión moderna y al desarrollo del modelo global de noticias en tiempo real.

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