Crucero con brote de hantavirus se dirige a Canarias mientras Europa mantiene pacientes bajo observación

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El crucero neerlandés MV Hondius continúa su trayecto hacia el archipiélago español de Islas Canarias, donde se prevé que llegue este domingo, en medio de la alerta sanitaria internacional provocada por un brote de hantavirus relacionado con al menos tres fallecimientos y varios casos hospitalizados en distintos países.

De acuerdo con autoridades sanitarias y reportes de organismos internacionales, tres personas evacuadas del crucero permanecen hospitalizadas en Europa. Dos de ellas fueron trasladadas en un vuelo que aterrizó la noche del miércoles en Ámsterdam, mientras que una tercera llegó este jueves en una segunda aeronave procedente de Praia.

Uno de los pacientes fue ingresado en un centro médico universitario de Leiden y otro en un hospital universitario de Düsseldorf. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que los tres evacuados se encuentran estables y que uno de ellos no presenta síntomas.

El barco, que realizaba una ruta entre Ushuaia y Cabo Verde, transportaba 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades. Según datos de seguimiento marítimo, el buque navegaba este jueves al norte de Cabo Verde y tiene previsto arribar al puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife.

Las autoridades españolas informaron que, tras la llegada del crucero, los pasajeros extranjeros serán trasladados a sus países de origen, mientras que los ciudadanos españoles permanecerán bajo cuarentena y vigilancia sanitaria en Madrid.

OMS apunta a contagio previo al embarque

Especialistas de la OMS señalaron que el primer caso detectado en el crucero probablemente se contagió antes de abordar el barco, debido al período de incubación del hantavirus, que puede extenderse entre una y seis semanas.

La hipótesis principal es que la exposición ocurrió antes de la salida desde Ushuaia el pasado 1 de abril y que estaría vinculada al contacto con roedores infectados, principal vía de transmisión del virus.

El Ministerio de Salud de Argentina anunció el envío de expertos a la región patagónica para investigar posibles focos del virus y determinar cómo pudo originarse el contagio.

Variante Andes Sur genera preocupación

Autoridades sudafricanas confirmaron que algunos de los casos están relacionados con la cepa Andes Sur del hantavirus, una variante identificada en el sur de Argentina y considerada la única con capacidad comprobada de transmisión entre personas.

Especialistas explicaron que esta variante estuvo involucrada en un brote registrado entre 2018 y 2019 en la provincia argentina de Chubut, donde decenas de contagios estuvieron asociados al contacto estrecho entre pacientes.

Expertos consultados por agencias internacionales advirtieron que las condiciones dentro del crucero (como espacios cerrados, convivencia prolongada y cercanía entre pasajeros) podrían favorecer la propagación del virus.

Además de los pacientes trasladados a Europa, otro hombre permanece hospitalizado en Johannesburgo y una persona más recibe atención médica en Zúrich, donde también se confirmó la cepa Andes.

Las autoridades sanitarias rastrean además a pasajeros de vuelos comerciales utilizados por algunas personas que abandonaron el crucero durante las escalas.

El Ministerio de Salud neerlandés informó que una azafata de la aerolínea KLM fue sometida a pruebas luego de presentar síntomas leves.

Por su parte, la empresa Oceanwide Expeditions aseguró este jueves que actualmente no queda ninguna persona con síntomas a bordo del MV Hondius y que dos especialistas en enfermedades infecciosas acompañan a los pasajeros durante el resto del trayecto.

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